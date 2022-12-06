Про це під час відеобрифінгу заявив прессекретар держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна.

"США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною", - зазначив Прайс.

Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілях за межами української території.

Напередодні стало відомо, що США надали Україні понад 900 тис. 155-мм снарядів.

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