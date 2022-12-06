США надали Україні понад 900 тис. 155-мм снарядів, - SIPRI

Про це йдеться в опублікованому у понеділок звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру SIPRI щодо 100 найбільших виробників зброї за 2021 рік, пише Укрінформ

"Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року спричинило сплеск попиту на зброю в Європі та США. З початку війни західні країни постачають Україні військову техніку та надають фінансову допомогу. Однак, оскільки війна триває, запаси стають все меншими", - йдеться у звіті.

Аналітики SIPRI нагадуються, що координацію зусиль з нарощування виробництва та поповнення запасів озброєнь здійснює Контактна група з питань оборони України – очолювана США група, до якої входять понад 50 країн та організацій, що зобов'язалися надати допомогу Україні.

Так, станом на кінець жовтня 2022 р. уряд США уклав кілька контрактів з компаніями ОПК для поповнення американських запасів озброєнь. Серед них - замовлення компанії Raytheon Technologies на ракетні комплекси Stinger на суму 624 млн дол; замовлення спільному підприємству Lockheed Martin та Raytheon Technologies на протитанкові ракети Javelin на суму 663 млн дол; замовлення компанії Lockheed Martin на реактивні системи залпового вогню HIMARS на суму 95 млн дол.

"Однак нарощування обсягів виробництва озброєнь потребує часу, і може пройти кілька років, перш ніж збройові компанії зможуть пристосуватися до нового попиту, створеного війною в Україні, прикладом чого є замовлення США на протитанкові ракети Javelin. До кінця жовтня 2022 року США поставили Україні 8500 ракет Javelin, що еквівалентно чотирьом рокам виробництва", - йдеться у звіті.

Зазначається, що з огляду на це спільне підприємство Javelin, створене компаніями Lockheed Martin і Raytheon Technologies, планує збільшити поточний обсяг виробництва з 2100 ракет на рік до майже 4000 ракет на рік, але подвоєння темпів виробництва може зайняти два роки.

Ще однією з ключових потреб України є артилерійські снаряди для 155-міліметрових гаубиць.

"Станом на кінець жовтня 2022 року США поставили в Україну понад 900 тис. стандартних та 4 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів. За нинішніх темпів виробництва (14 400 снарядів на місяць) для поповнення американських запасів до попередніх рівнів знадобиться п'ять-шість років", - повідомили аналітики SIPRI.

З огляду на це США мають плани спільно з виробниками щодо "збільшення темпів виробництва до 36 тис. артилерійських снарядів на місяць, які мають бути реалізовані протягом наступних трьох років".

Як зазначається у звіті, виробники зброї в Європі також очікують суттєвого збільшення попиту на військову техніку через війну. Наприклад, компанія Rheinmetall очікує, що надходження замовлень для її оборонного підрозділу зросте на 100-150% у період з 2021 по 2022 рік, а у 2023 році - ще на 30-40%. Цей прогноз ґрунтується на необхідності поповнення запасів бронетехніки, відправленої в Україну, а також на планах Німеччини щодо збільшення військових витрат. Так само шведський виробник озброєнь Saab прогнозує збільшення обсягів замовлень на тлі прогнозованого зростання світових військових витрат.

Загалом сукупний обсяг продажів озброєнь найбільших світових компаній, що виробляють озброєння та надають військові послуги, у 2021 році склав 592 млрд дол., що на майже 2% більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, Україна незабаром отримає новий пакет допомоги від країн НАТО, до якого входять зокрема засоби енергозабезпечення, важка артилерія та бронемашини.

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