Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією США надали Україні понад 900 тис. 155-мм снарядів, - SIPRI

США надали Україні понад 900 тис. 155-мм снарядів, - SIPRI

6 грудня, 2022 вiвторок
05:33
війна з Росією На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3

На поповнення цих американських запасів за нинішніх темпів виробництва потребуватиме 5-6 років

Про це йдеться в опублікованому у понеділок звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру SIPRI щодо 100 найбільших виробників зброї за 2021 рік, пише Укрінформ

"Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року спричинило сплеск попиту на зброю в Європі та США. З початку війни західні країни постачають Україні військову техніку та надають фінансову допомогу. Однак, оскільки війна триває, запаси стають все меншими", - йдеться у звіті.

Аналітики SIPRI нагадуються, що координацію зусиль з нарощування виробництва та поповнення запасів озброєнь здійснює Контактна група з питань оборони України – очолювана США група, до якої входять понад 50 країн та організацій, що зобов'язалися надати допомогу Україні.

Так, станом на кінець жовтня 2022 р. уряд США уклав кілька контрактів з компаніями ОПК для поповнення американських запасів озброєнь. Серед них - замовлення компанії Raytheon Technologies на ракетні комплекси Stinger на суму 624 млн дол; замовлення спільному підприємству Lockheed Martin та Raytheon Technologies на протитанкові ракети Javelin на суму 663 млн дол; замовлення компанії Lockheed Martin на реактивні системи залпового вогню HIMARS на суму 95 млн дол.

"Однак нарощування обсягів виробництва озброєнь потребує часу, і може пройти кілька років, перш ніж збройові компанії зможуть пристосуватися до нового попиту, створеного війною в Україні, прикладом чого є замовлення США на протитанкові ракети Javelin. До кінця жовтня 2022 року США поставили Україні 8500 ракет Javelin, що еквівалентно чотирьом рокам виробництва", - йдеться у звіті.

Зазначається, що з огляду на це спільне підприємство Javelin, створене компаніями Lockheed Martin і Raytheon Technologies, планує збільшити поточний обсяг виробництва з 2100 ракет на рік до майже 4000 ракет на рік, але подвоєння темпів виробництва може зайняти два роки.

Ще однією з ключових потреб України є артилерійські снаряди для 155-міліметрових гаубиць.

"Станом на кінець жовтня 2022 року США поставили в Україну понад 900 тис. стандартних та 4 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів. За нинішніх темпів виробництва (14 400 снарядів на місяць) для поповнення американських запасів до попередніх рівнів знадобиться п'ять-шість років", - повідомили аналітики SIPRI.

З огляду на це США мають плани спільно з виробниками щодо "збільшення темпів виробництва до 36 тис. артилерійських снарядів на місяць, які мають бути реалізовані протягом наступних трьох років".

Як зазначається у звіті, виробники зброї в Європі також очікують суттєвого збільшення попиту на військову техніку через війну. Наприклад, компанія Rheinmetall очікує, що надходження замовлень для її оборонного підрозділу зросте на 100-150% у період з 2021 по 2022 рік, а у 2023 році - ще на 30-40%. Цей прогноз ґрунтується на необхідності поповнення запасів бронетехніки, відправленої в Україну, а також на планах Німеччини щодо збільшення військових витрат. Так само шведський виробник озброєнь Saab прогнозує збільшення обсягів замовлень на тлі прогнозованого зростання світових військових витрат.

Загалом сукупний обсяг продажів озброєнь найбільших світових компаній, що виробляють озброєння та надають військові послуги, у 2021 році склав 592 млрд дол., що на майже 2% більше, ніж у 2020 році.

  • Нагадаємо, Україна незабаром отримає новий пакет допомоги від країн НАТО, до якого входять зокрема засоби енергозабезпечення, важка артилерія та бронемашини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

США
зброя для України
Читайте також:
Андрей Петрович Сторожук (Никита) из УПЦ МП
4 грудня, 2022 неділя
Онуфрій висвятив у єпископа Івано-Франківського фігуранта скандального обшуку в Чернівцях
Путін
3 грудня, 2022 субота
У ISW з'ясували, яких поступок вимагає РФ для початку мирних переговорів
Петер Сіярто
4 грудня, 2022 неділя
Угорщина не буде платити мінімальну ціну за російську нафту, - МЗС
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.65
    Купівля 39.65
    Продаж 40.34
  • EUR
    Купівля 40.81
    Продаж 41.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 грудня
06:21
Протести у Монголії
У Монголії тривають масові протести через корупцію у верхівці влади
05:59
нафта
Саудівська Аравія знизить ціни на нафту для Європи та Азії, але не для США
05:50
ЗСУ
В Україні 6 грудня відзначають День Збройних Сил
05:04
Аеропорт Дягілево
Удари по авіабазах в тилу Росії викликали шквал критики провладних блогерів, - ISW
04:34
нафтовий танкер
Через нові санкції проти РФ Туреччина не пропускає близько 20 танкерів, - Financial Times
04:07
Оновлено
Ракетний обстріл Запоріжжя
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: пошкоджено критичну інфраструктуру та житлові будинки
03:49
Євген Пригожин
Виправдання і погрози: Пригожин відреагував на заклики визнати ПВК Вагнера терористичною організацією у США
03:01
Астероїд
У NASA попередили про наближення до Землі астероїда
02:34
Чорногорія
Чорногорія надасть Україні допомогу в розмірі 11% військового бюджету країни
01:42
Рада Європи
Пропаганда, дезінформація та мова ненависті: у Раді Європи назвали основні загрози з боку Росії
01:15
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
На засіданні Ставки головнокомандувача йшлося про захист банківської сфери, - Данілов
01:01
Ексклюзив
Володимир Путін
ЗСУ дали Путіну ляпаса, ядерна тріада РФ під загрозою, - військовий експерт Черник про вибухи на аеродромі "Енгельс"
01:01
Фолькер Тюрк в укритті
"Неймовірно, що це відбувається майже щодня": Верховний комісар ООН з прав людини мусив піти в укриття під час повітряної тривоги в Києві
00:52
Молдова, російська ракета
У Молдові розглянуть резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
00:35
Аналітика
Сергій Згурець
Удари по авіабазах РФ мають символічне, подібне до крейсера "Москва", значення, - Згурець
00:18
За добу від російських ударів в Україні загинули четверо людей
00:16
енергетика ЛЕП електрика
Внаслідок обстрілів пошкоджено електростанції та підстанції, на відновлення треба кілька днів, – Укренерго
00:02
Оновлено
Міністр оборони Олексій Резніков
Після масованої атаки Росії Резніков обговорив з Остіном посилення української ППО
2022, понедiлок
5 грудня
23:16
Януш Шеремета
У війні з Росією загинули двоє поляків з Інтернаціонального легіону
22:58
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу, сітка плей-офф
22:54
Неймар (праворуч) , Бразилія - Південна Корея
Бразилія розбила Південну Корею у 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
22:44
Мая Санду
Президентка Молдови закликала світ посилити тиск на Росію
22:31
Президент України Зеленський
Попри публічні попередження Заходу, Києву не надавали розвідданих щодо нападу РФ, – Зеленський
22:02
Путін
"Агресивні амбіції Путіна скоротилися": Кулеба прокоментував поїздку очільника Кремля Кримським мостом
21:50
Чорногорія
Чорногорія стала третьою країною, яка підписала декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України
21:45
Спеціальна відзнака для волонтерів "Золоте серце"
В Україні започаткували "Золоте серце" для волонтерів. Відзнаку отримають 50 організацій
21:18
УПЦ МП
Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту про заборону московської церкви в Україні
21:08
HIMARS
США модифікували HIMARS для України, щоб не можна було випускати ракети по Росії, – WSJ
20:43
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
У Нову Каховку росіяни привозять ліки, які не мають ефекту, - мер
20:34
Оновлено
Під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета. Рятувальники оцінюють збитки
20:32
Монастир "Гола пристань" УПЦ МП на Сумщині потрапив під обстріл РФ
Під обстріли росіян потрапив чоловічий монастир УПЦ МП на Сумщині
20:29
СБУ
Балога: Може, вже час спецслужбам дати оцінку закарпатським політикам за підтримку лінії Орбана
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Goblin mode "глубінного народа"
19:59
відключення електроенергії
Укренерго запровадило аварійні відключення в усіх областях
19:46
Міноборони РФ
Убиті військові, пошкоджені літаки: РФ визнала удари по її аеродромах, заявивши про збиття дронів
19:42
Лука Модріч (праворуч)
Хорватія по пенальті перемогла Японію та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022
19:42
електронна черга
В уряді анонсували запуск е-Черги для вантажівок на кордоні з Польщею
19:30
Наслідки ворожих обстрілів, Донеччина
З початку доби РФ ударила по Україні авіацією, ракетами та всім спектром артилерії
19:19
російські військові окупанти
На Луганщині окупанти заселяються в приватні домівки, а на Херсонщині - вивозять харчі до РФ і грабують будинки, - Генштаб
19:12
ЗСУ
Ракетники і артилеристи ЗСУ вразили 8 районів скупчення ворогів і 2 пункти управління, авіація завдала 5 ударів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV