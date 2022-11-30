Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією 155-мм артилерія, снаряди, бронемашини: Кулеба анонсував нову допомогу від НАТО і розповів про дискусію щодо Patriot і танків

155-мм артилерія, снаряди, бронемашини: Кулеба анонсував нову допомогу від НАТО і розповів про дискусію щодо Patriot і танків

30 листопада, 2022 середа
22:45
війна з Росією На фото Дмитро Кулеба

Україна незабаром отримає новий пакет допомоги від країн НАТО, до якого входять зокрема засоби енергозабезпечення, важка артилерія та бронемашини

Про це заявив після міністерської зустрічі НАТО в Бухаресті очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Щодо НАТО. Перше: я подякував всім державам, які були одностайні в тому, що будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно. Це надзвичайно важливий сигнал, раніше ми не мали такої одностайної підтримки саме в цьому пункті. Я додав до цієї позиції лише один елемент: ви маєте не лише бути з нами стільки, скільки буде потрібно, але й надавати нам все, що нам потрібно, настільки швидко, наскільки це потрібно. На цій зустрічі були оголошені нові внески країн у нашу енергетичну безпеку, трансформатори, генератори, зброя, зимова форма. Я не можу все озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини - все це вже незабаром приїде до України і посилить наші збройні сили. Але все має відбуватися дуже швидко. Ми не можемо чекати", - сказав Кулеба.

Міністр також розповів про дискусію щодо надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot і танків зразку НАТО.

"Безумовно, всіх цікавить тема систем ППО Patriot. Скажу так: якщо раніше про це навіть ніхто не розмовляв, крім нас, але розмови як такої не було, то зараз розмова відбувається і це дуже серйозна і предметна розмова. І ми працюватимемо далі на результат. Другий пункт стосується насамперед західних танків натівського зразку. Я навів дуже простий приклад про те, що з самого початку війни завжди були якісь психологічні бар'єри щодо постачання зброї: то нам артилерію не постачали, то MLRS, то ще щось. А тепер все нам постачають. Але ці рішення ухвалювали після того, як відбувалася якась трагедія на фронті і в них вже не було іншого вибору, як ухвалити ці рішення. Я сказав: змініть логіку, не чекайте, поки відбудеться щось погане, ухваліть це рішення зараз, щоб запобігти поганому розвитку подій, щоб діяти проактивно і звільніти більше територій і український громадян", - розповів Кулеба.

Крім того, очільник МЗС зазначив, що на зустрічі говорили про формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським на саміті країн Великої двадцятки, а також про ініціативу щодо українського продовольчого експорту Grain from Ukraine.

"Третій елемент, про який ми говорили і на засіданні з країнами НАТО і на моїх двосторонніх зустрічах, - це формула миру з 10 кроків, яку озвучив на саміті G20 президент Зеленський, і це реальний шлях для об'єднання всіх миролюбних країн світу. Не лише західних, але й Африки і Азії довкола перемоги України, перемоги міжнародного права. Дуже багато хвалили ініціативу Grain from Ukraine, всі готові брати в ній активну участь", - сказав Кулеба.

  • 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як у Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
  • 23 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.
  • У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
  • 25 листопада у НАТО заявили, що рішення щодо передачі систем Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.
  • Того ж дня Польща знову попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
  • CNN повідомило, що у Пентагоні розглядають можливість надання систем Patriot як один із шляїхів посилення ППО України.
  • Кулеба в Бухаресті закликав Німеччину якнайшвидше надати Україні системи ППО Patriot.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
МЗС України
НАТО
Дмитро Кулеба
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
28 листопада, 2022 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
30 листопада, 2022 середа
У Зеленського в крові гаманець та язик. Він брехун
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 листопада, 2022 неділя
Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 листопада
22:59
Ліонель Мессі, Роберт Левандовські, ЧС-2022, збірна Польщі, збірна Аргентини
Польща програла Аргентині і ледь не втратила місце у плей-офф ЧС-2022
22:19
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 листопада
22:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ситуація з отриманням ЗРК Patriot Україною інтригує. Колонка Сергія Згурця
22:13
1 грудня відбудеться Київський Безпековий Форум
21:59
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія обстріляла Сумську область. Влучили у лікарню, дитсадок, житлові будинки
21:55
світло
Херсон забезпечено електрикою на 65%, - ОП
21:23
Нафтогаз
Кабмін підтримав закриття офісу Нафтогазу в Німеччині
21:08
ЗСУ
Найбільше шансів звільнити лівобережжя Херсонщини буде з запорізького напрямку, - полковник СБУ Костенко
20:36
Чехія
Чехія планує продовжити біженцям з України візи до березня 2024 року
20:27
Хакім Джеффріс став новим лідером демократів у Палаті представників США замість Пелосі
20:22
Голодомор
Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців
20:11
Бельгія
Бельгія відправить в Україну підводні апарати R7
20:08
Литва прапор
Литва виділила 13 млн євро на підтримку України 
20:08
Ексклюзив
Мелітополь
Гауляйтери поділили між собою сфери впливу на окупованій території Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Крим чи Курили: що дорожче для Росії?
20:04
До Києва із візитом прибув архієпископ Кентерберійський
19:50
американські системи ППО Patriot
Міністерка оборони Німеччини погодилася представити уряду пропозицію про розміщення Patriot в Україні, - віцепрем'єр Польщі
19:37
Зеленський запросив Маска відвідати Україну, щоб показати наслідки російської війни
19:35
Петро Порошенко
Кіріл буде сидіти на лаві підсудних у Гаазі за гратами поруч з Путіним, як злочинець, - Порошенко
19:35
Уряд Німеччини хоче передати Україні більше установок "Gepard"
19:32
фейкові новини, fake news
Пропагандисти запустили фейк, що Україні не вистачить ресурсів для проходження зимового періоду
19:28
ІДІЛ
Убито лідера "Ісламської держави" – Reuters
19:17
Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Чернігівщину та Сумщину
19:13
Туніс - Франція, ЧС-2022, збірна Франції
Франція несподівано програла Тунісу, але зіграє у плей-офф ЧС-2022
19:07
Молдова
Молдова хоче зміцнити співпрацю з НАТО, – міністр МЗС Попеску
19:03
Крістіан Еріксен, збірна Данії, ЧС-2022м
Данія програла Австралії і сенсаційно вилетіла з ЧС-2022
19:00
Анонс
JIF: як домогтися покарання воєнних злочинців? Станіслав Асєєв в онлайн-проєкті "Власні назви"
18:59
Віктор Медведчук
У Хорватії ФБР провело обшуки на яхті Медведчука
18:52
ДСНС
За добу РФ завдала 2 ракетні і 20 авіаударів по території України
18:49
Тайвань
Війна за демократію: чому Україна і Тайвань борються за спільні цінності
18:39
ЗСУ
ЗСУ вдарили по підрозділах росіян на Запоріжжі, відомо про 100 поранених окупантів
18:36
Молдова
У Молдові планують на 60 днів подовжити надзвичайний стан
18:31
Окупант
На початку 2023 року Росія збирається достроково закінчити навчання курсантів і відправити їх на війну в Україну
18:27
Пістолет ТТ
"Не доведеться ходити з папірцями по установах": у МВС розповіли, яким буде алгоритм отримання цивільної вогнепальної зброї
18:27
Ентоні Блінкен
НАТО розглядає інвестиції в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні
18:26
шевченківська премія
Любко Дереш, Віталій Портников, Марія Бурмака, фільм "Клондайк" та інші: оголошено короткий список претендентів на Шевченківську премію – 2023
18:23
ЗСУ
У Генштабі заявили, що ЗСУ уразили важливий об'єкт окупантів
18:19
санкції проти Росії
Велика Британія наклала санкції на 22 посадовців, причетних до проведення мобілізації в Росії
18:13
Кабул, Афганістан
В афганській школі стався вибух, щонайменше 10 людей загинуло
18:11
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
"Здобудете їжу в бою": військові РФ можуть не годувати зеків під Бахмутом, щоб ті йшли на штурми, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV