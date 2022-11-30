Про це заявив після міністерської зустрічі НАТО в Бухаресті очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Щодо НАТО. Перше: я подякував всім державам, які були одностайні в тому, що будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно. Це надзвичайно важливий сигнал, раніше ми не мали такої одностайної підтримки саме в цьому пункті. Я додав до цієї позиції лише один елемент: ви маєте не лише бути з нами стільки, скільки буде потрібно, але й надавати нам все, що нам потрібно, настільки швидко, наскільки це потрібно. На цій зустрічі були оголошені нові внески країн у нашу енергетичну безпеку, трансформатори, генератори, зброя, зимова форма. Я не можу все озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини - все це вже незабаром приїде до України і посилить наші збройні сили. Але все має відбуватися дуже швидко. Ми не можемо чекати", - сказав Кулеба.

Міністр також розповів про дискусію щодо надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot і танків зразку НАТО.

"Безумовно, всіх цікавить тема систем ППО Patriot. Скажу так: якщо раніше про це навіть ніхто не розмовляв, крім нас, але розмови як такої не було, то зараз розмова відбувається і це дуже серйозна і предметна розмова. І ми працюватимемо далі на результат. Другий пункт стосується насамперед західних танків натівського зразку. Я навів дуже простий приклад про те, що з самого початку війни завжди були якісь психологічні бар'єри щодо постачання зброї: то нам артилерію не постачали, то MLRS, то ще щось. А тепер все нам постачають. Але ці рішення ухвалювали після того, як відбувалася якась трагедія на фронті і в них вже не було іншого вибору, як ухвалити ці рішення. Я сказав: змініть логіку, не чекайте, поки відбудеться щось погане, ухваліть це рішення зараз, щоб запобігти поганому розвитку подій, щоб діяти проактивно і звільніти більше територій і український громадян", - розповів Кулеба.

Крім того, очільник МЗС зазначив, що на зустрічі говорили про формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським на саміті країн Великої двадцятки, а також про ініціативу щодо українського продовольчого експорту Grain from Ukraine.

"Третій елемент, про який ми говорили і на засіданні з країнами НАТО і на моїх двосторонніх зустрічах, - це формула миру з 10 кроків, яку озвучив на саміті G20 президент Зеленський, і це реальний шлях для об'єднання всіх миролюбних країн світу. Не лише західних, але й Африки і Азії довкола перемоги України, перемоги міжнародного права. Дуже багато хвалили ініціативу Grain from Ukraine, всі готові брати в ній активну участь", - сказав Кулеба.

21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як у Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

23 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

25 листопада у НАТО заявили, що рішення щодо передачі систем Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.

Того ж дня Польща знову попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.

CNN повідомило, що у Пентагоні розглядають можливість надання систем Patriot як один із шляїхів посилення ППО України.

Кулеба в Бухаресті закликав Німеччину якнайшвидше надати Україні системи ППО Patriot.

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