Передача Patriot розглядається: у Пентагоні прокоментували варіанти посилення ППО України
Сполучені Штати розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак
Про це заявив журналістам високопоставлений представник Пентагону, повідомляє CNN.
"Усі можливості перебувають на столі", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість відправки батарей Patriot саме в Україну.
"Patriot є одним із засобів ППО, які розглядаються", - додав чиновник.
Зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.
ППО України є "головним пріоритетом" США, додав чиновник.
"Ми розглядаємо всі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам, тому всі можливості перебувають на столі, і ми розглядаємо, що можуть зробити Сполучені Штати, що можуть зробити наші союзники і партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисні", - додав чиновник.
- Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.
- У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
- У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.
- Польща відразу ж цього дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
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