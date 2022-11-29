Про це заявив журналістам високопоставлений представник Пентагону, повідомляє CNN.

"Усі можливості перебувають на столі", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість відправки батарей Patriot саме в Україну.

"Patriot є одним із засобів ППО, які розглядаються", - додав чиновник.

Зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

ППО України є "головним пріоритетом" США, додав чиновник.

"Ми розглядаємо всі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам, тому всі можливості перебувають на столі, і ми розглядаємо, що можуть зробити Сполучені Штати, що можуть зробити наші союзники і партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисні", - додав чиновник.

Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.

Польща відразу ж цього дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.

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