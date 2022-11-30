Кулеба в Бухаресті закликав Німеччину якнайшвидше надати Україні системи ППО Patriot

Про це йдеться на сайті CNN.

"Повідомлення просте: дайте Патріоти якомога швидше", — сказав Кулеба, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті.

"Це та система, яка потрібна Україні для захисту свого цивільного населення та критичної інфраструктури", – пояснив Кулеба.

Заява Кулеби прозвучала після того, як минулого тижня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Берлін повинен відправити ракетні комплекси ППО Patriot безпосередньо в Україну, а не в Польщу.

Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.

Польща відразу ж цього дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.

У Пентагоні прокоментували варіанти посилення ППО України

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