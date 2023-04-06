Німецькі збройові компанії виходять на пік виробництва через війну РФ проти України, – Bloomberg
Німецькі виробники зброї переживають справжнє зростання через збільшення замовлень, пов'язане з російською агресією проти України
Про це пише Bloomberg.
"Німецькі постачальники зброї переживають справжнє зростання, незважаючи на суспільні настрої", - ідеться в статті.
За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у 2022 році Німеччина посіла шосте місце в експорті зброї, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії.
Як зазначає агентство, акції концерну Rheinmetall зросли майже втричі, піднявши його ринкову вартість понад 10 мільярдів євро. У березні концерн повідомив про рекордні доходи та величезний пакет замовлень на 26,6 мільярда євро.
Своєю чергою компанія Hensoldt у лютому повідомила про рекордні обсяги замовлень на 5,4 мільярда євро.
- Експосол Андрій Мельник пояснив, чому Німеччина довгий час не хотіла давати Україні зброю.
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