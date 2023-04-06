Про це пише Bloomberg.

"Німецькі постачальники зброї переживають справжнє зростання, незважаючи на суспільні настрої", - ідеться в статті.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у 2022 році Німеччина посіла шосте місце в експорті зброї, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії.

Як зазначає агентство, акції концерну Rheinmetall зросли майже втричі, піднявши його ринкову вартість понад 10 мільярдів євро. У березні концерн повідомив про рекордні доходи та величезний пакет замовлень на 26,6 мільярда євро.

Своєю чергою компанія Hensoldt у лютому повідомила про рекордні обсяги замовлень на 5,4 мільярда євро.