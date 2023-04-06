Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Німці нашу країну не хотіли бачити повноправним суб'єктом, а українців – культурною нацією (Kulturnation), готовою боротися за свою державність. Натомість Росія для Німеччини була, є і залишатиметься великою державою, ключовим геополітичним гравцем на континенті, що би там не говорили у Берліні зараз про Путіна", - сказав дипломат.

"Німці вже зараз помаленьку готуються до нового поствоєнного світопорядку, і – повірте мені – Росія у цьому пасьянсі нікуди не зникне, Москва й надалі відіграватиме визначальну роль", - додав він.

За словами експосла, німців шокувала жорстокість, яку росіяни продемонстрували в Україні, однак багато хто з них досі вважає РФ силою, яка й надалі матиме великий вплив на міжнародній арені, тому "Берлін має зберігати тонкий баланс у тій збройній допомозі, яка надається Україні".