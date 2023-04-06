Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Німців сьогодні переконують, що вони вже й так зробили ледь не забагато для нас. Цей наратив уже повсюди тихенько насаджується в Німеччині", - сказав він.

За його словами, зменшення уваги до України в німецьких ЗМІ та на ток-шоу спостерігається останні два місяці.

"Візьміть обкладинки головних журналів - Spiegel, Stern, Focus. Раніше ледь не щотижня тема України і російської війни була якщо не на титульній сторінці, то принаймні становила мейнстрім. А з лютого, тобто вже фактично два місяці, все, на жаль, поступово змінюється. Те ж саме стосується головних п'яти політичних ток-шоу у ФРН – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz та Hart aber fair. Замість того, щоб дискутувати про літаки для ВПС України, про додаткові танки, нині в центрі уваги такі питання як загроза банківської кризи, кліматичні зміни, витрати власників житла на енергосанацію тощо", - розповів Мельник.

Він наголосив, що таким чином падає тиск суспільства на уряд, аби він нарощував допомогу Україні.

"Така ситуація вигідна федеральному уряду, тому що сьогодні практично немає більше громадського тиску, щоби Берлін і надалі нарощував допомогу Україні", - підкреслив дипломат.