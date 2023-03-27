Про це політикиня сказала 27 березня на Братиславській конференції з питань зовнішньої політики.

"Що стосується можливої ​​військової допомоги, то ресурси не є невичерпними. Якщо ми також не будемо інвестувати в оборонну промисловість, ми не зможемо просунутися навіть у власному захисті", - заявила Чапутова.

"Підтримка України також закінчується з точки зору суспільної підтримки, мабуть, найбільше в Словаччині", - додала вона.

За словами президентки, не бракує охочих приймати біженців з України, але багато хто також уважає, що їхнє життя погіршилося з приїздом біженців.

"Дезінформація та неправильне тлумачення використовуються для зменшення підтримки громадськістю дій, які ми вживаємо як країна. Завдяки цьому зростає різниця між рішеннями, які ми приймаємо як держава, і ставленням наших громадян", – сказала Чапутова.