Підтримка України в суспільстві зменшується, а ресурси для військової допомоги не є невичерпними, – президентка Словаччини Чапутова
Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що підтримка України закінчується – як військова, так і підтримка з боку суспільства. Цьому сприяє дезінформація
Про це політикиня сказала 27 березня на Братиславській конференції з питань зовнішньої політики.
"Що стосується можливої військової допомоги, то ресурси не є невичерпними. Якщо ми також не будемо інвестувати в оборонну промисловість, ми не зможемо просунутися навіть у власному захисті", - заявила Чапутова.
"Підтримка України також закінчується з точки зору суспільної підтримки, мабуть, найбільше в Словаччині", - додала вона.
За словами президентки, не бракує охочих приймати біженців з України, але багато хто також уважає, що їхнє життя погіршилося з приїздом біженців.
"Дезінформація та неправильне тлумачення використовуються для зменшення підтримки громадськістю дій, які ми вживаємо як країна. Завдяки цьому зростає різниця між рішеннями, які ми приймаємо як держава, і ставленням наших громадян", – сказала Чапутова.
- До України прямують чотири винищувачі МіГ-29, які передала Словаччина.
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