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Резніков підтвердив, що Україна отримала системи ППО Patriot

19 квітня, 2023 середа
13:42
ППО ЗРК Patriot

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot

Про це Резніков повідомив у twitter. 

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot. Наша протиповітряна оборона максимально швидко їх опанувала. І наші партнери дотримали слова", - написав Резніков.

Він подякував голові Пентагону Ллойду Остіну, міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу, очільниці міноборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен та американському, німецькому та нідерландському народам. 

"Patriot для патріотів. Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові та дати йому життя! Саме так сталося з Patriot, ще до повномасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя", - наголосив Резніков. 

Він також додав, що вперше порушив питання про необхідність надання Україні ЗРК Patriot ще у 2021 році. 

"Саме це сталося під час мого візиту до Сполучених Штатів у серпні 2021 року, коли я виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні Patriot". Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо", - зазначив Резніков. 

  • 18 квітня уряд ФРН оголосив, що протягом останнього тижня передав Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі. 
Олексій Резніков
Військові новини
зброя для України
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