Німеччина повідомила про передачу Україні ЗРК Patriot з ракетами

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Окрім ЗРК Patriot і ракет до нього, німецька сторона надала 16 вантажних автомобілів Zetros і два авто для патрулювання кордону.

Відзначимо, що Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Одна батарея налічує від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна. Окрім Німеччини системи Patriot Україні обіцяли надати США та Нідерланди.

Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США – раніше, ніж очікувалось.