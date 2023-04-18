Німеччина повідомила про передачу Україні ЗРК Patriot з ракетами
Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
Окрім ЗРК Patriot і ракет до нього, німецька сторона надала 16 вантажних автомобілів Zetros і два авто для патрулювання кордону.
Відзначимо, що Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Одна батарея налічує від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна. Окрім Німеччини системи Patriot Україні обіцяли надати США та Нідерланди.
Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США – раніше, ніж очікувалось.
- Нагадаємо, 15 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ЗРК Patriot надійдуть в Україну "після Великодня". Згодом він пояснив, що йшлося не про конкретні терміни, а про характерний для українців вислові "після свят". А безпосередньо про перебування системи в Україні дізнаємось, коли вона зіб'є перший ворожий літак.
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