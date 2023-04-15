Україна отримає ЗРК Patriot після Великодня, - Ігнат

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері "Говорить великий Львів".

Зокрема, на запитання, коли в Україні з'являться системи Patriot, Ігнат відповів: "Я думаю, це вже буде після Великодня".

Однак речник не став конкретизували терміни постачання системи Patriot.

"Коли зіб'ємо перший рашистський літак, ви точно дізнаєтесь", - сказав він.