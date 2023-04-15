Україна отримає ЗРК Patriot після Великодня, - Ігнат
Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня, який християни східного обряду відзначатимуть 16 квітня
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері "Говорить великий Львів".
Зокрема, на запитання, коли в Україні з'являться системи Patriot, Ігнат відповів: "Я думаю, це вже буде після Великодня".
Однак речник не став конкретизували терміни постачання системи Patriot.
"Коли зіб'ємо перший рашистський літак, ви точно дізнаєтесь", - сказав він.
- 14 квітня повідомлялося, що Україна може отримати італійсько-французький зенітний ракетний комплекс SAMP/T пізніше, ніж очікувалося. Наразі ця система не готова до передачі.
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