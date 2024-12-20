Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% військових пройшли повторний медогляд

Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% військових пройшли повторний медогляд

Юлія Юліна
20 грудня, 2024 п'ятниця
18:34
Війна з Росією ЗСУ

Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% чинних військовослужбовців пройшли повторний медичний огляд. Решта мають зробити це до лютого 2025 року

Зміст

Про це на брифінгу повідомив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ Дмитро Мірошниченко, передає LIGA.net.

Він зазначив, що точні цифри називати не буде, але "станом на зараз серед чинних військовослужбовців понад 83% уже цей медичний огляд перепройшли". При цьому в районах, де тривають активні бойові дії, рівень переогляду військовослужбовців перевищує 90%, уточнив Мірошниченко.

Водночас посадовець зазначив, що процес повторного огляду військовозобов’язаних затягується, оскільки їхня кількість більша, ніж кількість військових, і цим питанням займається комісія територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Разом із тим у нас ще є грудень і січень, до 5 лютого цей захід повинні завершити щодо військовозобов'язаних", – сказав голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ.

Він не уточнив, скільки військовозобов'язаних пройшли повторний медогляд, однак наголосив, що робота триває, хоч і повільніше, ніж у випадку з чинними військовослужбовцями.

  • 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний". У Міноборони пояснили, що це означає для українців.
Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
Воєнний стан
Читайте також:
Володимир Кличко
Автор Дмитро Марценишин
20 грудня, 2024 п'ятниця
Кличко прилетів на бій з Усиком та прокоментував чутки про повернення на ринг
Автор Катерина Єсікова
18 грудня, 2024 середа
Військові КНДР на Курщині зазнали великих утрат, - СБУ
військовий квиток, мобілізація
Автор Оксана Ліховід
19 грудня, 2024 четвер
До лютого 2025 року обмежено придатним військовозобов'язаним необхідно пройти ВЛК, - адвокатка Аніщенко
Київ
+3.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 грудня
18:42
ІДІЛ
США заявили про ліквідацію лідера ІД в результаті авіаудару на сході Сирії
18:40
Роман Безус, Омонія
Ліга конференцій: результати жеребкування стикових матчів
18:34
Віктор Орбан
"Ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі немає": МЗС України закликало Орбана припинити спекуляції
18:29
Володимир Зеленський і Олександр Усик
Зеленський зателефонував Усику перед реваншем з Фʼюрі
18:25
Оновлено
Ілон Маск
Маск заявив, що Німеччину здатна врятувати тільки партія AfD. Шольц відреагував
18:22
Резерв+
У Резерв+ відтепер можна повторно уточнити персональні дані
18:08
Оновлено
окупанти обстріляли Херсон
Окупанти масовано обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загиблі і постраждалі
18:00
OPINION
Війна як "двіжуха". Путін визнав, що нищити Україну — це розвага для росіян від нудьги
17:53
Партнерський матеріал
Реінтеграція ветеранів: як на Вінницькій птахофабриці МХП захисники повертаються до цивільного життя
17:47
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Штайнмаєр 27 грудня оголосить про розпуск Бундестагу
17:45
Огляд
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій
17:40
Юлія Джима
Джима показала найкращий з 2021 року результат на КС з біатлону
17:32
Володимир Зеленський
Зеленський і Павел обговорили можливість відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності
17:18
Німеччина відправила в Україну ще одну систему IRIS-T, - Шольц
17:15
Померла директорка і режисерка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко
17:10
Інтерв’ю
польський депутат Павел Коваль
Шансів на мир з Росією немає, - польський депутат Павел Коваль
17:07
Роберт Фіцо
Фіцо звинуватив Зеленського у газовій кризі в Словаччині
17:04
ЗСУ
У Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію "практично готовий"
17:04
США Україна
Адміністрація Байдена готує свій останній пакет допомоги Україні, - Reuters
16:59
Європарламент
The New York Times: У Європі вакуум лідерства. Як вона впорається з Трампом?
16:49
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ЄС запровадженням мита, в разі відмови збільшити закупівлі нафти та газу зі США
16:44
Оновлено
Київ обстріл 20.12.24
РФ обстріляла Київ: убито людину, є постраждалі
16:44
Огляд
Продукти
Споживчий кошик українців: як змінилася вартість та чи буде подорожчання у 2025?
16:41
Вихваляв Путіна під час проповідей: 5 років за ґратами отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінниччині
16:39
війна з Росією
На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень, ворог найактивніший на Курському напрямку
16:36
укриття, бомбосховище
В уряді обговорили розвиток системи цивільного захисту: основний акцент – на укриттях
16:30
Росіяни атакували Костянтинівку, Лиман і Покровськ: загинула жінка, 4 поранених
16:15
Оновлено
Литва виділить 10 млн євро на реалізацію "данської моделі" в Україні
16:12
OpenAI
Італія оштрафувала OpenAI на €15 млн через використання персональних даних для ChatGPT
16:00
Стали відомі імена девʼяти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025
16:00
OPINION
Скандал з онлайн-казино. Чому Федоров збоку?
15:59
Київ обстріл 20.12.24
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджені посольства шести країн
15:50
Валерій Залужний
Залужний видав книжку "Моя війна": це перша частина трилогії
15:49
Нацвідбір на Євробачення-2025: TESLENKO заявив, що зніме кандидатуру, якщо до фіналу пройде ENLEO. Суспільне прокоментувало
15:39
МЗС України
Визначена попередня дата візиту майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до Києва, - МЗС
15:39
Україна надала США докази використання західних компонентів у російській зброї
15:37
Ексклюзив
Рекрутинг у Резерв+
Реєстри Міноборони України працюють у штатному режимі, - заступниця міністра Черногоренко
15:35
Делегація США прибула до Сирії для зустрічі з повстанцями, відповідальними за повалення режиму Асада
15:24
Херсонська область
"Росіяни намагаються поширити паніку": Прокудін спростував інформацію про примусову евакуацію з Херсона
15:15
Оновлено
Петер Сіярто
США дозволили Угорщині платити РФ за газ через підсанкційний Газпромбанк. У МЗС України відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV