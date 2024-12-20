Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% військових пройшли повторний медогляд

Про це на брифінгу повідомив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ Дмитро Мірошниченко, передає LIGA.net.

Він зазначив, що точні цифри називати не буде, але "станом на зараз серед чинних військовослужбовців понад 83% уже цей медичний огляд перепройшли". При цьому в районах, де тривають активні бойові дії, рівень переогляду військовослужбовців перевищує 90%, уточнив Мірошниченко.

Водночас посадовець зазначив, що процес повторного огляду військовозобов’язаних затягується, оскільки їхня кількість більша, ніж кількість військових, і цим питанням займається комісія територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Разом із тим у нас ще є грудень і січень, до 5 лютого цей захід повинні завершити щодо військовозобов'язаних", – сказав голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ.

Він не уточнив, скільки військовозобов'язаних пройшли повторний медогляд, однак наголосив, що робота триває, хоч і повільніше, ніж у випадку з чинними військовослужбовцями.