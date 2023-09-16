Рішення щодо того, як Україна буде використовувати ATACMS, залишається за нею, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 15 вересня, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі
Про це він заявив на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
Блінкен наголосив, що українські військові повинні вміти ефективно використовувати американську техніку.
"Вони повинні мати можливість підтримувати їх, а це не відбувається автоматично. А потім вони повинні вписатися в послідовну військову програму, яка допоможе Україні досягти її цілей", - сказав держсекретар.
Він заявив, що після передачі Україні техніки, вона вже становиться не їх: "Коли мова заходить про те, як українці використовують ці системи, рішення щодо націлювання залишаються за ними. Вони не наші. І вони повинні зробити висновки про те, що може бути найбільш ефективним у роботі, щоб відновити свій повний суверенітет, свою територіальну цілісність".
- 7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.
- 9 вересня стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.
- 12 вересня повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами
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