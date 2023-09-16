Рішення щодо того, як Україна буде використовувати ATACMS, залишається за нею, - Блінкен

Про це він заявив на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Блінкен наголосив, що українські військові повинні вміти ефективно використовувати американську техніку.

"Вони повинні мати можливість підтримувати їх, а це не відбувається автоматично. А потім вони повинні вписатися в послідовну військову програму, яка допоможе Україні досягти її цілей", - сказав держсекретар.

Він заявив, що після передачі Україні техніки, вона вже становиться не їх: "Коли мова заходить про те, як українці використовують ці системи, рішення щодо націлювання залишаються за ними. Вони не наші. І вони повинні зробити висновки про те, що може бути найбільш ефективним у роботі, щоб відновити свій повний суверенітет, свою територіальну цілісність".