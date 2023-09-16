Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Рішення щодо того, як Україна буде використовувати ATACMS, залишається за нею, - Блінкен

Рішення щодо того, як Україна буде використовувати ATACMS, залишається за нею, - Блінкен

16 вересня, 2023 субота
11:14
Війна з Росією Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 15 вересня, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі

Про це він заявив на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Блінкен наголосив, що українські військові повинні вміти ефективно використовувати американську техніку.

"Вони повинні мати можливість підтримувати їх, а це не відбувається автоматично. А потім вони повинні вписатися в послідовну військову програму, яка допоможе Україні досягти її цілей", - сказав держсекретар.

Він заявив, що після передачі Україні техніки, вона вже становиться не їх: "Коли мова заходить про те, як українці використовують ці системи, рішення щодо націлювання залишаються за ними. Вони не наші. І вони повинні зробити висновки про те, що може бути найбільш ефективним у роботі, щоб відновити свій повний суверенітет, свою територіальну цілісність".

  • 7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.
  • 9 вересня стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.
  • 12 вересня повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами
Україна
зброя
США
Ентоні Блінкен
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
16 вересня, 2023 субота
Нестора Шуфрича затримали. Але затримання і вирок, який вступив у законну силу, не синоніми
Нестор Шуфрич
15 вересня, 2023 п'ятниця
Шуфричу оголосили підозру в держзраді: у нього знайшли план автономії Донеччини та Луганщини
15 вересня, 2023 п'ятниця
Український дрон Sea Baby вдарив по російському ракетному кораблю "Самум", - ЗМІ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
12:00
OPINION
Сергій Таран
В ООН забули, для чого створювалася організація
11:53
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія атакувала Харків: є влучання
11:30
Огляд
міжнародний огляд
Кім Чен Ин у захваті від російської зброї, Захід боїться зближення РФ і Північної Кореї, Зеленський пригрозив сусідам через зерно. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
11:00
Інтерв’ю
Сармат
Поворот не туди: історія бойового завдання групи українських розвідників
10:54
Макіївка
На ТОТ окупанти навмисно затримують заробітні плати і підвищують ціни на продукти й послуги після завершення псевдовиборів
10:42
Харківщина
Армія РФ за добу атакувала 8 регіонів України: 3 поранених
10:35
У Дніпрі на ремонті шкільного даху вкрали 1 млн грн з бюджету: ДБР повідомило про підозру заступниці мера та підряднику
10:31
окупанти в Криму
У напрямку Новоазовська зафіксували 20 вантажівок з російськими військовими, - Андрющенко
10:23
Ексклюзив
Генерал Романенко розповів, яку зброю отримає Україна найближчим часом
10:18
прапори України та США
Обидві палати Конгресу США підтримують продовження фінансової допомоги Україні, - Салліван
10:13
Відійшла у вічність українська журналістка Інна Кузнецова
10:02
OPINION
Карл Волох
Вибори знищать моновладу, а тому вони потрібні
10:01
окупанти Маріуполь
На ТОТ Луганщини росіяни вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання, - ОВА
09:58
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Сили оборони на півдні знищили 3 човни РФ разом із окупантами, - Гуменюк
09:47
ДТП у Харкові
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох автівок: серед постраждалих двоє дітей
09:29
Запуск супутників Starlink
SpaceX здійснила черговий запуск Starlink: на орбіту вивели ще 22 супутники
09:25
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ: чи є ракетоносії
09:17
ракета
Британська розвідка вважає, що Росія готує нові удари по інфраструктурі України взимку
09:08
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин в Росії: Шойгу показав лідеру КНДР ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети РФ
08:57
ракетний удар по Севастополю
Спецпризначенці розповіли про деталі операції у Севастополі та знищення двох суден РФ
08:47
комахи, їжа
Вчені виявили, що споживання комах може покращити метаболізм
08:46
OPINION
Микола Княжицький
Нестора Шуфрича затримали. Але затримання і вирок, який вступив у законну силу, не синоніми
08:27
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Рафаель Гроссі вірить, що РФ не передасть КНДР технології ядерної зброї
08:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Новий лічильник Шуфрича
08:05
Оновлено
втрати окупантів
ЗСУ знищили за добу 4 танки, 16 артсистем та 350 військових РФ, - Генштаб
08:03
Огляд
Бандера без міфів, щоденник вбивцебота і якби ви стали рибою – 5 книг про (не)безпечні ідеї
07:55
Джейк Салліван
США наполягатимуть на "подальших діях" у відповідь на провокації Північної Кореї, - Салліван
07:19
Поліція РФ
У Москві затримали співробітника компанії з виробництва БПЛА, який "зливав" дані в інтернет
06:54
безпілотник, дрон
У РФ заявили про збиття двох дронів над Калузькою та Тверською областями
06:45
Енергетика
Україна отримала від Франції 31 вантаж гуманітарної допомоги для енергосектору
06:30
Після звільнення ЗСУ Андріївки біля Бахмута тактична ситуація для армії РФ погіршилася, – ISW
05:57
Снаряди 155-мм
У США планують у 2025 році виробляти 100 тис. 155-мм снарядів на місяць
05:36
Ford, форд
У США страйкують працівники трьох провідних автовиробників
05:08
повінь
Сильні дощі спричинили паводки у В’єтнамі: загинули п'ятеро людей
04:40
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу
Міністр оборони Китаю перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, - ЗМІ
04:12
Канада
Канада ввела нові санкції проти Ірану через порушення прав людини
03:44
Антонівський міст
ЗСУ форсують Дніпро на Херсонщині, у росіян немає ресурсів щоби завадити цьому, – ISW
03:16
Михайло Фрідман
Російський олігарх Фрідман домігся припинення розслідувань щодо нього у Британії
02:48
Спорт, Ігри Нескорених 2023, стрільба з лука
Ігри Нескорених 2023: у передостанній день Україна здобула п'ять медалей
02:20
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
Вже четверте судно вийшло тимчасовим коридором з українського порту, - Кубраков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV