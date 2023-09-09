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Головна Війна з Росією ATACMS наближаються: США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги, - ABC News

ATACMS наближаються: США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги, - ABC News

9 вересня, 2023 субота
03:15
Війна з Росією ракета ATACMS

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні ракети ATACMS в одному з наступних пакетів допомоги

Про це повідомляє ABC News, з посиланням на американських чиновників.

За словами одного з чиновників із доступом до планів допомоги у сфері безпеки Штатів, "вони (ракети ATACMS) наближаються".

При цьому він додав, що, як зазвичай відбувається у подібних питаннях, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення.

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У публікації також наводиться заява іншого американського чиновника про те, що питання передачі Україні цих ракет – "на столі" та, ймовірно, вони будуть включені до майбутнього пакету допомоги в галузі безпеки.

Також офіційна особа зазначила, що остаточного рішення ще не було ухвалено. За словами урядовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

США
зброя для України
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