США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні, - WP

Про це інформує Washington Post.

Зазначають, що арсенал ATACMS в американській армії не поповнювали певний час. Наразі військові США очікують, що візьмуть не озброєння наступне покоління тактичних ракет Prism.

"Обмежена кількість ATACMS - найбільше занепокоєння американських військових. Хоча точна їх кількість в арсеналі США засекречена, Lockheed Martin за весь час виготовив близько 4000 ракет, багато з яких було використано армією США в боях, навчання чи випробовуваннях", - пише видання.

Водночас у матеріалі зазначають, що упродовж минулого року десятиріччя близько 900 ракет було продано іноземним союзникам і партнерам. Так 211 продали після початку війни в Україні.

Також WP повідомляє, що Київ направив до США запит на надання кількох сотень ATACMS. Утім у Пентагоні зазначили, що Україна має більш нагальні потреби, ніж отримання цих ракет.

"Пентагон переконаний, що у Києва є більш нагальні потреби, ніж ATACMS, й переймається, що передача Україні цієї зброї у кількості, достатній для здійснення впливу на полі бою, суттєво знизить готовність США до інших можливих конфліктів", - зазначили в матеріалі.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.