Про це йдеться в листі представників Гельсінської комісії, адресованому президенту США, пише Foreign Policy.

Зазначається, що лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS). Вона може бути випущена із реактивних систем залпового вогню, наданих Україні раніше.

"Тепер, коли прийнято рішення відправити F-16, настав час взяти на себе зобов’язання щодо повної перемоги України та доставити всі необхідні інструменти", - зазначили конгресмени Джо Вілсон та Стів Коен у листі, який також був підписаний членом комісії Вікторією Спартц.

У листі додали, що майже кожна військова система, яку запитувала Україна, була поставлена після суттєвого тиску. Вони закликали Білий дім не чекати нової кампанії тиску, щоб надати ATACMS.

А сенатор США Ліндсі Грем заявив про необхідність якомога швидше надати Україні далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси.

"Що швидше буде надано далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси, то більше територій ви зможете повернути і менше життів буде втрачено", - заявив Грем.

Він підкреслив, що передача ATACMS і касетних боєприпасів "підвищить ймовірність успіху на фронті, врятує життя українців і прискорить виведення російських військ з української території".

"Дайте українцям, що їм потрібно, - вони виграють. Якщо вони переможуть, то і ми також", - наголосив сенатор.