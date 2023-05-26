Надати Україні ATACMS: конгресмени обох партій звернулися до Байдена
Представники Конгресу США закликають президента Джо Байдена відправити в Україну ракети більшого радіуса дії - ATACMS
Про це йдеться в листі представників Гельсінської комісії, адресованому президенту США, пише Foreign Policy.
Зазначається, що лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS). Вона може бути випущена із реактивних систем залпового вогню, наданих Україні раніше.
"Тепер, коли прийнято рішення відправити F-16, настав час взяти на себе зобов’язання щодо повної перемоги України та доставити всі необхідні інструменти", - зазначили конгресмени Джо Вілсон та Стів Коен у листі, який також був підписаний членом комісії Вікторією Спартц.
У листі додали, що майже кожна військова система, яку запитувала Україна, була поставлена після суттєвого тиску. Вони закликали Білий дім не чекати нової кампанії тиску, щоб надати ATACMS.
А сенатор США Ліндсі Грем заявив про необхідність якомога швидше надати Україні далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси.
"Що швидше буде надано далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси, то більше територій ви зможете повернути і менше життів буде втрачено", - заявив Грем.
Він підкреслив, що передача ATACMS і касетних боєприпасів "підвищить ймовірність успіху на фронті, врятує життя українців і прискорить виведення російських військ з української території".
"Дайте українцям, що їм потрібно, - вони виграють. Якщо вони переможуть, то і ми також", - наголосив сенатор.
- Нагадаємо, що 19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.
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