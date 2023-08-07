Про це повідомили в МЗС України.

"Під час телефонної розмови ми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили подальші кроки щодо розширення глобальної підтримки Формули миру та рішень для розширення експорту українського зерна. Я висловив вдячність США за надану воєнну допомогу та наголосив на необхідності посилення далекобійних спроможностей України шляхом надання нашій армії ATACMS", – зазначив Дмитро Кулеба.

Ентоні Блінкен також написав у твіттері про розмову, які провів з українським міністром.

"Розмовляв з Дмитром Кулебою про заходи безпеки, спілкування в Джидді, Саудівська Аравія, про справедливий і міцний мир в Україні та розвиток контрнаступальних зусиль України. Ми залишаємося відданими та підтримуємо Україну в її захисті від агресії Росії", – зазначив він.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США