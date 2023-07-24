Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Україні, якщо чесно, найбільш цікаві саме касетні ракети ATACMS. Це унікальна відповідь на питання, що робити з передовими вертольотними майданчиками росіян, авіабазами. Великі скупчення цілей, які важко вразити Storm Shadow, SCALP або іншими крилатими ракетами. Тому що, на кожну ціль необхідно витратити одну ракету, а касетний ATACMS впорається за значну кількість ракет", - заявив він.

Катков додав, що декілька касетних ракет потрібно на таку типову ціль, як стандартне летовище.

"Тут питання - чи залишились самі ці касетні ATACMS взагалі у строю армії США. У них строк експлуатації - 10 років і вони вироблялись до 2003 року. Потім їх зняли з виробництва. Чи проводився ремонт - питання. На мій погляд, це було б більш ефективно", - підсумував експерт.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні