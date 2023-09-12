США розглядають надання Україні ракет ATACMS або GMLRS, споряджених касетними боєприпасами,- Reuters

Про стан переговорів щодо постачання Україні ракет більшої дальності йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера інформує "Європейська правда".

За його словами, на сьогодні немає змін щодо цього питання, хоча Сполучені Штати продовжують його розглядати.

"Ми продовжуємо вести ці переговори з нашими українськими колегами, а також всередині уряду США, але наразі в нас немає позиції, про яку ми можемо оголосити", – зазначив Міллер.

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Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників зазначає, що це можуть бути відразу ракети ATACMS або GMLRS, оснащені касетними боєприпасами.

За даними видання, після успішного застосування касетних боєприпасів в артилерійських снарядах калібру 155 мм останніми місяцями, США розглядають можливість постачання або одного, або обох армійських тактичних ракетних систем ATACMS або GMLRS, які оснащені касетними боєприпасами.

У разі схвалення, будь-який з цих варіантів зможуть швидко доставити в Україну.

Втім, за словами інших чиновників, рішення не є остаточними, зважаючи на побоювання адміністрації Байдена, чи не стане це занадто агресивним кроком проти Росії.

У Пентагоні відреагували на ці повідомлення, інформує "Радіо Свобода".

"З точки зору Міністерства оборони, ми не маємо нічого нового для оголошення. Ми продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з Україною та нашими союзниками та партнерами щодо їхніх потреб у безпековій допомозі. Тож коли і якщо з’явиться щось нове — ми, звичайно, це зробимо (оголошення), але станом на сьогодні я не можу нічого нового надати", – сказав речник Пентагону Пат Райдер.