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США розглядають надання Україні ракет ATACMS або GMLRS, споряджених касетними боєприпасами,- Reuters

12 вересня, 2023 вiвторок
00:28
Війна з Росією HIMARS з ATACMS

Адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами

Про стан переговорів щодо постачання Україні ракет більшої дальності йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера інформує "Європейська правда".

За його словами, на сьогодні немає змін щодо цього питання, хоча Сполучені Штати продовжують його розглядати.

"Ми продовжуємо вести ці переговори з нашими українськими колегами, а також всередині уряду США, але наразі в нас немає позиції, про яку ми можемо оголосити", – зазначив Міллер.

Читайте також: Defense Express: Ракети ATACMS можуть відіграти вирішальну роль в операції зі звільнення Криму

Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників зазначає, що це можуть бути відразу ракети ATACMS або GMLRS, оснащені касетними боєприпасами.

За даними видання, після успішного застосування касетних боєприпасів в артилерійських снарядах калібру 155 мм останніми місяцями, США розглядають можливість постачання або одного, або обох армійських тактичних ракетних систем ATACMS або GMLRS, які оснащені касетними боєприпасами.

У разі схвалення, будь-який з цих варіантів зможуть швидко доставити в Україну.

Втім, за словами інших чиновників, рішення не є остаточними, зважаючи на побоювання адміністрації Байдена, чи не стане це занадто агресивним кроком проти Росії.

У Пентагоні відреагували на ці повідомлення, інформує "Радіо Свобода".

"З точки зору Міністерства оборони, ми не маємо нічого нового для оголошення. Ми продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з Україною та нашими союзниками та партнерами щодо їхніх потреб у безпековій допомозі. Тож коли і якщо з’явиться щось нове — ми, звичайно, це зробимо (оголошення), але станом на сьогодні я не можу нічого нового надати", – сказав речник Пентагону Пат Райдер.

  • Раніше Валерій Рябих повідомляв, що США мають змогу передавати Україні сотні ракет ATACMS. Пізніше Washington Post інформував, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні.
  • 7 серпня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.
  • 9 вересня стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

США
зброя для України
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