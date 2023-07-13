Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Ніхто не виключає передачі, зокрема Байден зробив заяву, яка натякає на можливість надання подібних засобів. Наразі запаси наявних ракет в Пентагоні, яку може президент вилучати, є значними. Навіть якщо брати можливість передачі декількох до десяти відсотків - кількість може обчислюватися у сотнях", - вважає Рябих.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS.

21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

The Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS

На саміті НАТО президент Володимир Зеленський прокоментував питання стосовно постачання Україні ATACMS.