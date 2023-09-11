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Defense Express: Ракети ATACMS можуть відіграти вирішальну роль в операції зі звільнення Криму

11 вересня, 2023 понедiлок
17:02
Новини ракета ATACMS

Ракети Atacms точно з'являться на полі бою України. Свою вирішальну роль вони можуть відіграти у розвитку операції на півдні України та звільненні тимчасово окупованого Криму

Про це заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, цей засіб дозволяє тримати під вогневим контролем усі логістичні шляхи, якими може забезпечуватись угрупування військ як на самому півострові, так і на підвні України. 

"Мені здається, що якраз наступають вирішальні моменти, коли це рішення може бути прийнято. Річ у тім, що ці системи рівно потрібні тоді, коли вони потрібні. Їх прихід в Україну може бути пов'язаний з розвитком подальших подій. Вони мають стати таким собі мультипликатором для того, щоб реалізація планів, які поставлені Верховним Головнокомандуванням ЗСУ були вирішені як в найкращий спосіб", - розповів Валерій Рябих.

В Німеччині чітко дали зрозуміти, що ракети Taurus з'являться в Україні, щойно в Україні з'являться ракети Atacms. 

"Не лише США можуть відкривати вікно можливостей прийняттям рішення стосовно Atacms. Німеччина також може тиснути на США, щоб реалізувати план надання допомоги Україні у найкращий спосіб", - підкреслив військовий експерт.

"Недарма розмови на всіх рівнях підсилилися. В тому числі активізувалися різноманітні зливи інформації через ЗМІ. Це свідчить про те, що ці процеси є динамічними, і вони наразі тривають", - додав директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його переконанням, ще одним чинником, який буде впливати на прийняття рішення політиками США і Німеччині, - конкретні результати та реалізація планів ЗСУ на полі бою.

"Зараз дії ЗСУ показують таку динаміку, що відповідає очікуванням наших союзників також", - заявив Рябих.

  • Раніше Валерій Рябих повідомляв, що США мають змогу передавати Україні сотні ракет ATACMS.
  • Пізніше Washington Post інформував, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні.
  • 7 серпня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.
  • 9 вересня стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.
ЗСУ
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