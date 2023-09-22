Байден сказав Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість ракет ATACMS, - NBC News

Про це повідомляє NBC News.

Журналісти наголошують, що отримали інформацію від трьох офіційних осіб США та представника Конгресу. Водночас поки не розголошується, коли ракети ATACMS будуть доставлені в Україну, чи коли про це буде оголошено публічно.

"Президент Джо Байден сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги у війні з Росією", - йдеться у повідомленні.

Візит Зеленського до США