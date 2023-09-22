Байден сказав Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість ракет ATACMS, - NBC News
Під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS
Про це повідомляє NBC News.
Журналісти наголошують, що отримали інформацію від трьох офіційних осіб США та представника Конгресу. Водночас поки не розголошується, коли ракети ATACMS будуть доставлені в Україну, чи коли про це буде оголошено публічно.
"Президент Джо Байден сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги у війні з Росією", - йдеться у повідомленні.
Візит Зеленського до США
18 вересня Володимир Зеленський розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів у Нью-Йорку переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрівся із головою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні. Після зустрічі США оголосили про новий пакет допомоги на $325 млн.
21 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії, яка вже сягнула $46 млрд.
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