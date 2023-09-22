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Ексклюзив

"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS

22 вересня, 2023 п'ятниця
23:43
Війна з Росією

Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, зазначив, що невелику партію ракет ATACMS можна доставити досить швидко, тим більше ці ракети використовуються з установок HIMARS і MLRS, які ми маємо

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тут взагалі цікава історія, тобто спочатку у пресі та й взагалі були коментування під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів, що насправді ракет ATACMS не буде для України. Але пізніше після зустрічі Зеленського і Байдена, можливо була проведена ще якась робота, відбулася заява про невелику кількість ATACMS. Після того було уточнено, що це будуть касетні боєприпаси, тобто боєголовки для цих ракет будуть не унітарні, не одна боєголовка, а боєголовка з касетними боєприпасами. Тобто цією ракетою можна буде накривати значні площі. А це для України, як наступаючої сторони, для ЗСУ - дуже і дуже важливо. Я думаю, що якраз можливо мова йде про якусь пробну партію, аби подивитися, як воно все піде, коли українці навчаться цими ракетами користуватися", - пояснив директор New Geopolitics Research Network.

Михайло Самусь додав, що ракети ATACMS використовуються з HIMARS і MLRS, тобто не треба доставляти нові установки. Потрібно доставити лише ці ракети та поставити їх на ті ж самі HIMARS після певного невеликого навчання з застосування цих ракет.

"Досить швидко можна доставити невелику кількість ракет і подивитися, як воно піде. Можливо, після того будуть вже більші партії. А стосовно того, скільки треба нам зараз таких ракет, то Німеччина намагається передати свої крилаті ракети авіаційного базування. Однак у них там сталися дискусії, бо у всій Німеччині виявилося 400 цих ракет і вони собі хочуть трошки залишити. А українці кажуть: дайте нам пару сотень. І тут виходить, що у нас є британський Storm Shadow, є французький SCALP, будуть німецькі TAURUS і американські ATACMS. Причому три перші - це ракети повітряного базування, які ми використовуємо з наших літаків Су-24М. ATACMS - наземні ракети, оперативно-тактичні комплекси. Чим більше ракет, тим краще. Нам треба насправді сотні таких ракет, щоб знищити, наприклад, всі важливі цілі в окупованому Криму", - зауважив військовий експерт.

Самусь підкреслив, що треба створити такі умови для окупантів у Криму, щоб вони не змогли воювати проти наших наземних сил, які будуть заходити зачищати територію після нанесення всіх ракетних і авіаційних ударів, що будуть завдаватися за допомогою українських Су-24М, а можливо і F-16.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.

15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS


 

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Крим
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