США розглядають надання Україні ракет ATACMS восени, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерела, адміністрація президента США Джо Байдена все ближче до того, щоб передати Україні ракети ATACMS. Цілком реально, що це станеться вже восени.

Офіційні особи поділились інформацією, що у Пентагоні хочуть передати Україні обмежену кількість ракет, аби зменшити занепокоєння щодо надмірного використання американських запасів.

Раніше США вже отримали гарантії, що Україна не використовуватиме надану зброю для ударів по території РФ. За інформацією WSJ, будь-які положення про застосування ATACMS залежатимуть від подібної обіцянки.