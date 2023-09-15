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США розглядають надання Україні ракет ATACMS восени, - WSJ

15 вересня, 2023 п'ятниця
16:37
Війна з Росією Джо Байден

Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерела, адміністрація президента США Джо Байдена все ближче до того, щоб передати Україні ракети ATACMS. Цілком реально, що це станеться вже восени.

Офіційні особи поділились інформацією, що у Пентагоні хочуть передати Україні обмежену кількість ракет, аби зменшити занепокоєння щодо надмірного використання американських запасів.

Раніше США вже отримали гарантії, що Україна не використовуватиме надану зброю для ударів по території РФ. За інформацією WSJ, будь-які положення про застосування ATACMS залежатимуть від подібної обіцянки.

  • 7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.
  • 9 вересня стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.
  • 12 вересня повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами
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