Зеленський та Байден проводять зустріч у Білому домі

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що під час зустрічі Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму $325 млн.

За словами радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана, Вашингтон поки вирішив не надавати далекобійні ракети ATACMS, про які просив Київ. Натомість ЗСУ отримають більше касетних боєприпасів.