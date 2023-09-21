Зеленський та Байден проводять зустріч у Білому домі
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрівся із головою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні
Про це повідомляє CNN.
Очікується, що під час зустрічі Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму $325 млн.
За словами радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана, Вашингтон поки вирішив не надавати далекобійні ракети ATACMS, про які просив Київ. Натомість ЗСУ отримають більше касетних боєприпасів.
- Володимир Зеленський 18 вересня розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів у Нью-Йорку переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.
- Крім того, в Нью-Йорку Зеленський отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards - нею відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.
- 21 вересня під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.
- Крім цього, у четвер, Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
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