Зеленський прибув до США та розповів про програму візиту

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"США. Нью-Йорк. Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН.

"І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм", - зазначив президент України.

Він також розповів про програму візиту та анонсував зустріч із президентом США Джо Байденом.

"У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - розповів Зеленський.