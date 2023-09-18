Зеленський прибув до США та розповів про програму візиту
У понеділок, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до США
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"США. Нью-Йорк. Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі", - написав Зеленський.
Він підкреслив, що територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН.
"І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм", - зазначив президент України.
Він також розповів про програму візиту та анонсував зустріч із президентом США Джо Байденом.
"У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - розповів Зеленський.
- 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський 21 вересня зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
- 18 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський проведе у Нью-Йорку двосторонню зустріч з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.
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