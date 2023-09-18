Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Зеленський прибув до США та розповів про програму візиту

Зеленський прибув до США та розповів про програму візиту

18 вересня, 2023 понедiлок
22:53
Світ Володимир Зеленський та Олена Зеленська

У понеділок, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до США

Про це Зеленський повідомив у telegram.  

"США. Нью-Йорк. Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі", - написав Зеленський.  

Він підкреслив, що територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. 

"І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм", - зазначив президент України. 

Він також розповів про програму візиту та анонсував зустріч із президентом США Джо Байденом.  

"У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - розповів Зеленський. 

Володимир Зеленський
Генасамблея ООН
Джо Байден
Війна з Росією
США
Читайте також:
16 вересня, 2023 субота
Слід змінити ставлення до мобілізації, тому що є підрозділи, де зі 100 торік мобілізованих лишилося 10-20 бійців, - начальник Полтавського ТЦК
17 вересня, 2023 неділя
Стан здоров'я Кадирова: з'явилося відео де він прогулюється, але ЗМІ пишуть, що його літак третю добу у Москві
18 вересня, 2023 понедiлок
Путін залежний від Кадирова у питанні стабільності Чечні, - ISW
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.41
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 вересня
23:58
Оновлено
Віктор Циганков (ліворуч)
Циганков забив за "Жирону" перший в сезоні гол у чемпіонаті Іспанії
23:46
Михайло Федоров
Тестовий запуск 5G, РЕБ і цифровізація освіти: Федоров розповів про плани Мінцифри на 2024 рік
23:39
Оновлено
ракета
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову
22:44
картина художник мистецтво
"Візьми гроші та біжи": У Данії художник представив пусті рамки як витвори мистецтва
22:19
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Зеленський на полях сесії Генасамблеї ООН зустрінеться з президентом Бразилії
22:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро
21:54
Ексклюзив
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав два ключових чинники, які наблизять перемогу України
21:40
Олександр Сирський, ЗСУ, Сухопутні війська
Сирський відвідав бригади, які звільнили Кліщіївку й Андріївку, та вручив нагороди бійцям
21:36
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
21:33
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
"Люблін міг стати Бучею": міністр оборони Польщі звинуватив колишню владу в готовності здати території в разі нападу РФ
21:33
Ексклюзив
Микола Княжицький
Ми не готові до виборів навіть після перемоги, - Княжицький
21:31
суд, прокуратура, вирок
Генпрокурор затвердив стратегічний план кримінального переслідування за міжнародні злочини
21:14
TikTok
Питання до чоловіків "Як часто ти думаєш про Римську Імперію?" несподівано підірвало TikTok: добірка відповідей
20:54
Василь Михайлов
Україна здобула першу медаль ЧС з боротьби
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Бахмута відкриває дорогу на Луганськ. Колонка Сергія Згурця
20:11
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
УПЛ: "Динамо" перемогло "Ворсклу", результати інших матчів 7-го туру
20:06
Отримували до 3 млн грн на місяць: арештовано групу ділків, які торгували наркотиками по всій Україні
20:04
OPINION
Оксана Розумна
Коли тиша кричить
20:01
Верховна Рада
До Ради внесли законопроєкт про створення е-реєстру військовозобов'язаних
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 572 -го дня війни: Україна продемонструвала нові можливості своїх безпілотників та ракет, а ЗСУ звільнили українські території на південному фронті
19:56
На фото: Шрифт Volja
МКІП планує створити банк українських шрифтів, щоб відмовитися від російських
19:51
російська школа
РФ планує створити російськомовні школи з російськими програмами в Узбекистані
19:47
ЗСУ, міномет, міна
На фронті відбулося понад 20 боєзіткнень, майже 10 атак ворога ЗСУ відбили в районі Мар'їнки, - Генштаб
19:45
На Херсонщині трактор наїхав на ворожу міну: одна людина загинула, іншу поранено
19:22
Лиман деокупація
Розкидав саморізи для сповільнення ЗСУ біля Лимана: колаборанта засудили до 15 років
19:20
Нікополь
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та важкою артилерією
19:12
Оновлено
зерно, пшениця, комбайн
Польща, Угорщина та Словаччина вийдуть із "зернової" платформи через позов України проти заборони експорту, - ЗМІ
18:39
Огляд
Рамштайн 3
Перший тест для Умєрова. Пояснюємо, що очікувати від "Рамштайн-15"
18:32
Болгарські виробники виступають проти зняття заборони на експорт українського зерна
У Болгарії фермери блокують дороги через скасування ембарго на експорт зерна з України
18:31
ChatGPT
У Великій Британії суддя зізнався, що ChatGPT писав постанови замість нього
18:14
Мирослав Чех
"Епопея" із експортом українсього зерна набирає обертів, але, схоже, стає зрозуміло, у чому її корінь, - Мирослав Чех
18:11
У районі Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони ворога, тривають бої, - Сирський
18:08
на фото Софія Андрухович
Роман "Амадока" Софії Андрухович став лавреатом українсько-єврейської премії "Зустріч"
18:03
OPINION
Ольга Духнич
Корупція - головне Зло в Україні, але яке - невідомо
18:00
На фото: потяги
Укрзалізниця повідомляє про можливі затримки потягів в Угорщині до 26 жовтня
17:59
Євгеній Нотевський
Українець здобув 5 вищих освіт у 24 роки, встановивши рекорд країни
17:48
Ексклюзив
окупанти в Криму
У Токмаку почалась евакуація російських спецслужб, - депутат Запорізької облради
17:39
Румунія, прапор Румунії
Прем'єр Румунії пообіцяв продовжити заборону на ввезення зерна з України в разі подання запиту українською стороною
17:33
Окупанти
Стріляв по цивільних та обікрав базу відпочинку: командира окупаційного підрозділу засудили на 12 років
17:08
Іран
США та Іран розпочали обмін полоненими за посередництва Катару
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV