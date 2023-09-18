Зеленський на полях сесії Генасамблеї ООН зустрінеться з президентом Бразилії

Про це повідомляє O`Globo.

Зустріч Зеленського та Лули да Сілви анонсувала адміністрація президента Бразилії. Вона відбудеться 20 вересня у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН.

За інформацією джерел, президенти зустрінуться у готелі, де зупиниться Лула да Сілва.

Зеленський ще жодного разу не зустрічалися з президентом Бразилії особисто, попри те, що лідери країн були присутні саміті G20 у Хіросімі у травні 2023 року.

У березні очільники держав розмовляли відеозв'язком.