Зеленський на полях сесії Генасамблеї ООН зустрінеться з президентом Бразилії
Президент України Володимир Зеленський проведе у Нью-Йорку двосторонню зустріч з лідером Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою
Про це повідомляє O`Globo.
Зустріч Зеленського та Лули да Сілви анонсувала адміністрація президента Бразилії. Вона відбудеться 20 вересня у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН.
За інформацією джерел, президенти зустрінуться у готелі, де зупиниться Лула да Сілва.
Зеленський ще жодного разу не зустрічалися з президентом Бразилії особисто, попри те, що лідери країн були присутні саміті G20 у Хіросімі у травні 2023 року.
У березні очільники держав розмовляли відеозв'язком.
- 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський 21 вересня зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
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