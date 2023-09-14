Зеленський зустрінеться з Байденом в ході візиту на Генасамблею ООН, - NBC News
Володимир Зеленський планує відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку наступного тижня та зустрітися з президентом Джо Байденом
Про це повідомляє NBC News, з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника.
Незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку чи в Білому домі. Білий дім відмовився від коментарів.
Востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі, Литва.
- 6 вересня з офіційним, але неоголошеним візитом у Києві перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся із Зеленським і високопоставленими українськими посадовцями.
- 2 вересня постійний представник в ООН Албанії Феріт Ходжа, яка у вересні головує в Радбезі, повідомила, що Зеленський, імовірно, особисто візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН у вересні, присвяченій повномасштабній війні Росії проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.35
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.38
- Актуальне
- Важливе