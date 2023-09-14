Зеленський зустрінеться з Байденом в ході візиту на Генасамблею ООН, - NBC News

Про це повідомляє NBC News, з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника.

Незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку чи в Білому домі. Білий дім відмовився від коментарів.

Востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі, Литва.