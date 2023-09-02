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В ООН  прокоментували імовірність приїзду Зеленського на засідання Радбезу по Україні

2 вересня, 2023 субота
05:03
Війна з Росією радбез ООН

Президент Володимир Зеленський, імовірно, особисто візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН у вересні, присвяченій повномасштабній війні Росії проти України

Про це на брифінгу у п’ятницю заявив Феріт Ходжа, постійний представник в ООН Албанії, яка у вересні головує в Радбезі, передає "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що засідання Радбезу, присвячене війні в Україні, заплановане на 20 вересня. На ньому головуватиме прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста, до ООН (після початку повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.), і перша участь у Раді безпеки ООН тут", – сказав Ходжа.

Він уточнив, що на засіданні Радбезу ООН 20 вересня очікується представництво держав на високому рівні, оскільки воно відбудеться під час так званого тижня високого рівня Генасамблеї.

На засіданні планують обговорити наслідки війни в Україні для світу, міжнародного миру, власне ООН і продовольчої безпеки, додав албанський постпред.

  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель у серпня заявив, що у Нью-Йорку під час тижня високого рівня в рамках чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня може відбутися зустріч щодо миру в Україні.
Володимир Зеленський
Радбез ООН
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