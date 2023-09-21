ППО, артсистеми та далекобійні ракети: Зеленський у Пентагоні зустрівся з Остіном

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії, яка вже сягнула $46 млрд.

Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Президент також наголосив на важливості посилення української ППО.

Під час зустрічі також порушувалися питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка.