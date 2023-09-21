ППО, артсистеми та далекобійні ракети: Зеленський у Пентагоні зустрівся з Остіном
У четвер, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з очільником Пентагону Ллойдом Остіном
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії, яка вже сягнула $46 млрд.
Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Президент також наголосив на важливості посилення української ППО.
Під час зустрічі також порушувалися питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка.
- Володимир Зеленський 18 вересня розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів у Нью-Йорку переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.
- Крім того, в Нью-Йорку Зеленський отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards - нею відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.
- Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.
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