"Цю нагороду я присвячую всім українцям": Зеленський отримав премію Atlantic Council

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Цьогоріч нагороду присудили президентові України Володимиру Зеленському, про що було оголошено в травні. Сьогодні ж відбулася церемонія нагородження. Захід відвідало близько 700 людей.

"Якщо говорити відверто, це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни", – сказав Зеленський на церемонії вручення.

"І, звичайно, я присвячую цю нагороду всім партнерам України: Сполученим Штатам, ЄС, усім сміливим країнам, які були поруч із нами й підтримували нас. Дуже вам дякую! Я присвячую цю нагороду всім людям у світі, які борються за свободу й демократію, як і ми, українці. Слава Україні!" - додав він.