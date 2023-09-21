"Цю нагороду я присвячую всім українцям": Зеленський отримав премію Atlantic Council
У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення премії Atlantic Council Global Citizen Awards, якою відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Цьогоріч нагороду присудили президентові України Володимиру Зеленському, про що було оголошено в травні. Сьогодні ж відбулася церемонія нагородження. Захід відвідало близько 700 людей.
"Якщо говорити відверто, це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни", – сказав Зеленський на церемонії вручення.
"І, звичайно, я присвячую цю нагороду всім партнерам України: Сполученим Штатам, ЄС, усім сміливим країнам, які були поруч із нами й підтримували нас. Дуже вам дякую! Я присвячую цю нагороду всім людям у світі, які борються за свободу й демократію, як і ми, українці. Слава Україні!" - додав він.
- Президент України Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також він зустрівся з президентом Бразилії.
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