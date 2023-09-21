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Зеленський зустрівся у США з президентом Бразилії да Сілвою

21 вересня, 2023 четвер
01:24
Війна з Росією Володимир Зеленський, Бразилія ,ООН

Президент України на полях саміту ООН провів зустріч з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою

Про це український лідер повідомив у X (колишній твіттер).

"Важлива зустріч Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. Після чесної та конструктивної дискусії ми доручили нашим дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах та мирних зусиллях", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що за результатами переговорів представник Бразилії продовжить брати участь у засіданнях Формули миру.

Нагадаємо, про те, що Зеленський на полях сесії Генасамблеї ООН зустрінеться з президентом Бразилії стало відомо ще 18 вересня.

Що відомо про стосунки України та Бразилії

7 квітня президент Бразилії Луїс запропонував, щоб Україна поступилася тимчасово окупованим півостровом Крим і віддала його Росії для "спокою у світі". Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на цю заяву словами про те, що Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії, водночас чітко зазначив: Україна не торгує своїми територіями.

16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Володимира Путіна та Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. 

Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". 

22 квітня Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника.

22 травня лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану зустріч під час саміту Великої сімки у Японії. В Офісі президента України пояснили, що зустріч не відбулася через "розбіжність у графіках".

3 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що йому "треба поговорити" із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою, а також, що він зацікавлений у зустрічі у будь-якому форматі. 

19 липня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час візиту на саміт Євросоюзу та Латинської Америки відмовився називати Москву головним винуватцем конфлікту та заявив, що світ втомився від війни Росії проти України.  

10 вересня президент Бразилії заявив, що хоче "посадити за стіл переговорів" президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна на Генасамблеї ООН.

Цього ж дня Лула да Сілва заявив, що російського президента Володимира Путіна не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року. Проте невдовзі він змінив свою думку щодо ймовірності арешту російського диктатора, зазначивши, що ці питання вирішують суди.

Володимир Зеленський
Бразилія
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