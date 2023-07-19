Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час візиту на саміт Євросоюзу та Латинської Америки відмовився називати Москву головним винуватцем конфлікту та заявив, що світ втомився від війни Росії проти України
Про це пише Bloomberg.
"Світ починає втомлюватись. Країни починають втомлюватися. Тож настане момент, коли буде мир. І тоді має бути група країн, здатних розмовляти з Росією та розмовляти з Україною", - сказав Лула да Сілва у Брюсселі.
Раніше він наполягав на переговорах між Україною та Росіє, тож на дводенному саміті лідерів Європейського Союзу, Латинської Америки та Карибського басейну на початку цього тижня розкритикував також президента Чилі Габріеля Боріча за його позицію щодо Москви.
Зазначається, що на саміті не змогли погодити спільну заяву через розбіжності щодо згадки про російське вторгнення в Україну. Підписати заяву, в якій засуджуються дії РФ, відмовилася, зокрема, Нікарагуа.
Президент Бразилії також уникнув називати Москву головним винуватцем конфлікту. За словами одного високопосадового дипломата, він нібито боявся засмутити цим Москву. Крім того, бразильський президент заявив, що президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден також винні в тому, що не змогли продовжити переговори з російським президентом Володимиром Путіним.
Водночас небажання лідера Бразилії прийняти будь-яку жорстку мову щодо Росії розчарувало країни ЄС на саміті й зміцнило країни Латинської Америки, включаючи Кубу та Венесуелу, які виступали проти рішучої позиції.
- 7 квітня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася тимчасово окупованим півостровом Крим і віддала його Росії для "спокою у світі". Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на цю заяву словами про те, що Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії, водночас чітко зазначив: Україна не торгує своїми територіями.
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