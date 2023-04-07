Про це інформує видання Le Figaro з посиланням на заяву да Сілва.

Бразильський президент заявив, що Зеленський "не може хотіти всього, світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення". А тому пропонує відмовитися від Криму та припинити "конфлікт".

"(Президент Росії Володимир Путін, - ред.) не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати ще раз", - сказав Лула.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до КНР планував запропонувати "клуб миру" з Китаєм для посередництва в припиненні війни РФ проти України.

Зокрема цього року Лула заявив, що він просуватиме ідею групи країн-посередників, сказавши, що "Китаю час забруднити руки". "Я пропоную створити групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та Росією, щоб спробувати знайти мир", - додав він.