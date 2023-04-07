"Світ потребує спокою": президент Бразилії пропонує віддати тимчасово окупований Крим Росії
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася тимчасово окупованим півостровом Крим і віддала його Росії для "спокою у світі"
Про це інформує видання Le Figaro з посиланням на заяву да Сілва.
Бразильський президент заявив, що Зеленський "не може хотіти всього, світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення". А тому пропонує відмовитися від Криму та припинити "конфлікт".
"(Президент Росії Володимир Путін, - ред.) не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати ще раз", - сказав Лула.
Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до КНР планував запропонувати "клуб миру" з Китаєм для посередництва в припиненні війни РФ проти України.
Зокрема цього року Лула заявив, що він просуватиме ідею групи країн-посередників, сказавши, що "Китаю час забруднити руки". "Я пропоную створити групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та Росією, щоб спробувати знайти мир", - додав він.
- Також у Бразилії натякнули, що президента Росії Володимира Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.
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