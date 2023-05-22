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Президент Бразилії Лула да Сілва звинуватив Зеленського у зриві зустрічі на полях саміту G7

22 травня, 2023 понедiлок
07:28
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану зустріч під час саміту "Великої сімки" у Японії

Про це повідомляє Globo

За словами президента Бразилії, Зеленський не прийшов на заздалегідь заплановану з ним двосторонню зустріч у Хіросімі.  

"Було призначено двосторонню зустріч з Україною. Ми чекали та отримали інформацію про те, що вони затримуються. Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з'явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить", — розповів Лула да Сілва.

Він також розкритикував президента США Джо Байдена за заяву про те, що війна в Україні має завершитися капітуляцією Росії. 

"Вчора ви бачили промову Байдена, із закликом переслідувати Путіна, поки він не здасться, не заплатить за все. Ця промова не допомагає, на мій погляд. Що допомагає, так це заклики "люди, давайте спершу сядемо, охолоньмо і поговорімо. Іноді, це потребує часу", — сказав Лула да Сілва. 

  • 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Володимира Путіна та Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. 
  • Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". 
  • 22 квітня Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника.
  • 10 травня лідер Бразилії вкотре повідомив про свій намір виступити посередником у мирних переговорах між Україною та РФ та пообіцяв підняти цю тему на саміті G7. 

 
Японія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Бразилія
Джо Байден
G7
Війна з Росією
США
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