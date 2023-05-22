Про це повідомляє Globo.

За словами президента Бразилії, Зеленський не прийшов на заздалегідь заплановану з ним двосторонню зустріч у Хіросімі.

"Було призначено двосторонню зустріч з Україною. Ми чекали та отримали інформацію про те, що вони затримуються. Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з'явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить", — розповів Лула да Сілва.

Він також розкритикував президента США Джо Байдена за заяву про те, що війна в Україні має завершитися капітуляцією Росії.

"Вчора ви бачили промову Байдена, із закликом переслідувати Путіна, поки він не здасться, не заплатить за все. Ця промова не допомагає, на мій погляд. Що допомагає, так це заклики "люди, давайте спершу сядемо, охолоньмо і поговорімо. Іноді, це потребує часу", — сказав Лула да Сілва.