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Президент Бразилії Лула да Сілва відреагував на запрошення відвідати Україну

22 квітня, 2023 субота
16:11
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника

Про це повідомляє Folha.

Таким чином Лула да Сілва відреагував на запрошення МЗС України відвідати Київ. 

За словами керівника генерального секретаріату адміністрації президента Бразилії Марсіо Маседо, до України за дорученням вирушить спеціальний помічник Лули да Сілви з міжнародних питань Селсо Аморім.

"Президент прийняв рішення і доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екскерівник МЗС, який уже був у Росії, відвідає Україну", — сказав Маседо. 

  • 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. 
  • Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти. Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.

 
МЗС України
Бразилія
Війна з Росією
переговори з РФ
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