Про це повідомляє Folha.

Таким чином Лула да Сілва відреагував на запрошення МЗС України відвідати Київ.

За словами керівника генерального секретаріату адміністрації президента Бразилії Марсіо Маседо, до України за дорученням вирушить спеціальний помічник Лули да Сілви з міжнародних питань Селсо Аморім.

"Президент прийняв рішення і доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екскерівник МЗС, який уже був у Росії, відвідає Україну", — сказав Маседо.