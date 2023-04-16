У Бразилії запропонували створити аналог G20, аби завершити війну в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. За його словами, він вже обговорив цю можливість з деякими державами
Про це пише France24.
"G20 була сформована, щоб врятувати світову економіку, яка опинилася в кризі. Тепер важливо створити інший вид G20, щоб покласти край цій війні та встановити мир. Це мій намір, і я думаю, що нам вдасться досягти великого успіху", - сказав він.
Да Сілва розповів, що вже обговорив це питання з лідером КНР Сі Цзіньпіном та президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном.
"Вчора я розмовляв із шейхом про війну. Я розмовляв із Сі Цзіньпіном про війну. І я думаю, що ми зустрічаємося з групою людей, які вважають за краще говорити про мир, ніж про війну. Тому я вважаю, що ми матимемо успіх", - сказав він.
Президент Бразилії також зазначив, що розповів про свою ініціативу президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Емманюелю Макрону та лідерами деяких країн Південної Америки.
- Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася тимчасово окупованим півостровом Крим і віддала його Росії для "спокою у світі".
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