У Бразилії запропонували створити аналог G20, аби завершити війну в Україні

Про це пише France24.

"G20 була сформована, щоб врятувати світову економіку, яка опинилася в кризі. Тепер важливо створити інший вид G20, щоб покласти край цій війні та встановити мир. Це мій намір, і я думаю, що нам вдасться досягти великого успіху", - сказав він.

Да Сілва розповів, що вже обговорив це питання з лідером КНР Сі Цзіньпіном та президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном.

"Вчора я розмовляв із шейхом про війну. Я розмовляв із Сі Цзіньпіном про війну. І я думаю, що ми зустрічаємося з групою людей, які вважають за краще говорити про мир, ніж про війну. Тому я вважаю, що ми матимемо успіх", - сказав він.

Президент Бразилії також зазначив, що розповів про свою ініціативу президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Емманюелю Макрону та лідерами деяких країн Південної Америки.