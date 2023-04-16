Президент Бразилії заявив, що причиною війни в Україні стали "рішення, прийняті двома країнами"
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва звинуватив Путіна та Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення"
Про це повідомляє France24.
Він наголосив, що причиною війни стали "рішення, прийняті двома країнами".
"Президент Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну. Зеленський від України не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну", - заявив да Сілва.
Він також звинуватив Європу та США у тому, що вони "допомагають продовжувати війну", надаючи зброю Україні.
"Європа та США продовжують робити свій внесок у продовження війни. Тож вони мають сісти за стіл і сказати: "Цього достатньо", - сказав президент Бразилії.
- Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. За його словами, він вже обговорив цю можливість з деякими державами.
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