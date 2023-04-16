Про це повідомляє France24.

Він наголосив, що причиною війни стали "рішення, прийняті двома країнами".

"Президент Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну. Зеленський від України не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну", - заявив да Сілва.

Він також звинуватив Європу та США у тому, що вони "допомагають продовжувати війну", надаючи зброю Україні.

"Європа та США продовжують робити свій внесок у продовження війни. Тож вони мають сісти за стіл і сказати: "Цього достатньо", - сказав президент Бразилії.