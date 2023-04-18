Про це інформує NDTV.

"У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

На його думку, слова Лули про війну були "глибоко проблематичними". Утім він додав, що США не мають жодних заперечень проти будь-якої країни, яка хоче покласти край війні.

"Очевидно, що ми хочемо, щоби війна закінчилася. Це може статися прямо зараз, сьогодні, якщо Путін припинить атакувати Україну і виведе свої війська", - сказав Кірбі.

Він додав, що останні коментарі Бразилії стосовно того, що Україна "повинна розглядати дії Кремля як мирну поступку", є помилковими, зокрема для Бразилії, яка проголосувала за підтримку суверенітету та територіальної цілісності в ООН.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що США повинні припинити "заохочуватт війну" на території України й "почати говорити про мир".