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Війна з Росією: хроніка
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Кірбі розкритикував заяви Бразилії про "заохочування війни в Україні": повторює російську та китайську пропаганду

18 квітня, 2023 вiвторок
06:58
Війна з Росією Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня

Білий дім розкритикував президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілву за те, що він після поїздки до Китаю заявив, що США "заохочують війну" в Україні

Про це інформує NDTV.

"У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

На його думку, слова Лули про війну були "глибоко проблематичними". Утім він додав, що США не мають жодних заперечень проти будь-якої країни, яка хоче покласти край війні.

"Очевидно, що ми хочемо, щоби війна закінчилася. Це може статися прямо зараз, сьогодні, якщо Путін припинить атакувати Україну і виведе свої війська", - сказав Кірбі.

Він додав, що останні коментарі Бразилії стосовно того, що Україна "повинна розглядати дії Кремля як мирну поступку", є помилковими, зокрема для Бразилії, яка проголосувала за підтримку суверенітету та територіальної цілісності в ООН.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що США повинні припинити "заохочуватт війну" на території України й "почати говорити про мир".

  • До цього президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Путіна та Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. За його словами, він вже обговорив цю можливість з деякими державами.
Світ
Україна
Росія
Бразилія
США
Джон Кірбі
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