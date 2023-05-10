Президент Бразилії хоче допомогти знайти "золоту середину" і виступити посередником у переговорах України та РФ щодо війни
Лідер Бразилії Лула да Сілва вкотре повідомив про свій намір виступити посередником у мирних переговорах між Україною та РФ. Президент підніме цю тему під час зустрічі G7 у Японії
Про це інформує Metropoles.
Під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів лідер Бразилії зазначив, що мир в Україні може бути досягнутий шляхом переговорів. Він вважає, що Бразилія допоможе сторонам знайти "золоту середину".
"Фактично Україна не може змиритися з окупацією своєї території, вона має цьому противитися. Європейський союз має рацію в прийнятому рішенні, а Бразилія та інші країни мають рацію в бажанні знайти золоту середину. Я думаю, що це можливо. Якби я вірив, що це неможливо, я б не взявся за це", - сказав лідер.
Він додав, що вже обговорював урегулювання "українського конфлікту" з лідерами Китаю, Великої Британії та Нідерландів. Крім того, президент Бразилії збирається підняти цю тему під час зустрічей під час саміту G7, який відбудеться в Японії.
Як відомо, підтримка України в протистоянні агресії Росії буде одним із пріоритетних питань порядку денного саміту G7, який розпочнеться 19 травня в японському місті Хіросіма.
- 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.
- Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти. Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.
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