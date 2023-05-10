Про це інформує Metropoles.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів лідер Бразилії зазначив, що мир в Україні може бути досягнутий шляхом переговорів. Він вважає, що Бразилія допоможе сторонам знайти "золоту середину".

"Фактично Україна не може змиритися з окупацією своєї території, вона має цьому противитися. Європейський союз має рацію в прийнятому рішенні, а Бразилія та інші країни мають рацію в бажанні знайти золоту середину. Я думаю, що це можливо. Якби я вірив, що це неможливо, я б не взявся за це", - сказав лідер.

Він додав, що вже обговорював урегулювання "українського конфлікту" з лідерами Китаю, Великої Британії та Нідерландів. Крім того, президент Бразилії збирається підняти цю тему під час зустрічей під час саміту G7, який відбудеться в Японії.

Як відомо, підтримка України в протистоянні агресії Росії буде одним із пріоритетних питань порядку денного саміту G7, який розпочнеться 19 травня в японському місті Хіросіма.