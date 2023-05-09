Про це з посиланням на прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіду, який головуватиме на зустрічі, повідомляє NHK.

За десять днів до початку саміту підготовка до прийому лідерів семи промислово найрозвиненіших країн світу вийшла на фінальну стадію, в тому числі завершується узгодження питань для обговорення.

Зазначається, що японська сторона планує поставити Україну, Китай, Північну Корею та ядерне роззброєння на перші місця порядку денного.

Як заявив глава уряду Японії, чиї слова наводить видання, він прагне використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність країн G7 із Україною в її протистоянні російському вторгненню.

Кішіда також сказав, що лідери G7 обговорять виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні, відновлення глобальної економіки та фінансів після пандемії коронавірусу, зміну клімату та цифровізацію, включаючи штучний інтелект.

Торкаючись підсумкового документа саміту, японський прем’єр зауважив, що налаштований до останньої хвилини уточнювати його тези й максимально точно сформулювати повідомлення, яке лідери G7 мають надіслати світові.