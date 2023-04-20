Країни G7 розглядають майже повну заборону експорту в РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Посадовці країн G7 обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії в травні. Основна мета полягає в тому, щоб долучити до тиску країни-члени ЄС. Наразі пропозиція все ще обговорюється і може змінитися.

Підхід, який обговорюється, переверне існуючий режим санкцій – в такому випадку весь експорт буде заборонений, а існуватимуть лише окремі. Зараз же весь експорт дозволений, якщо він не підпадає під санкції.

Якщо лідери G-7 підтримають цей крок на саміті, необхідно буде узгодити винятки. При цьому, за словами одного зі співрозмовників, дуже ймовірно, що ліки і сільськогосподарська продукція, зокрема продукти харчування, залишаться не під санкціями.

Але існують потенційно серйозні перешкоди на шляху до імплементації. Щоб набути чинності в ЄС, нові критерії повинні бути прийняті всіма країнами-членами. Це викличе запеклі дебати, враховуючи негативну реакцію з боку компаній, які досі експортують товари до Росії.

Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту країн ЄС та G7 до Росії. За даними женевського Моніторингу торговельних даних, товари з Європи, США, Канади та Японії, які досі потрапляють до Росії, оцінюються у 66 млрд дол.

Члени G-7 стурбовані тим, що це занадто велика вигода для економіки держави-агресорки. Особливо тоді, коли Москва знаходить способи обійти санкції через треті країни.

Німеччина, Італія та Польща залишаються трьома найбільшими європейськими експортерами товарів до Росії, свідчать дані моніторингу. Серед товарів G7, які можуть найбільше постраждати від санкцій, - автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика, а також немедичні та несільськогосподарські товари.

Водночас європейські країни далі купують у Москви деякі товари, зокрема паладій, мідь, залізо і нікель.

Крім того, майже повна заборона експорту до Росії, може ще більше зблизити Москву з Китаєм у пошуку альтернативних покупців для санкційних товарів.

Посилення торговельних обмежень, ймовірно, стане ключовим питанням на саміті G7. Очікується, що лідери також досягнуть прогресу щодо відстеження російських діамантів через кордони, що в кінцевому підсумку відкриє шлях до обмежень на торгівлю.