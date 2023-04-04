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Прем'єр Японії Кішіда планує провести серію зустрічей перед самітом G7, одна з тем - війна РФ проти України

4 квітня, 2023 вiвторок
09:56
Світ Японія

Прем'єр Японії Фуміо Кішіда напередодні травневого саміту країн G7 планує провести серію міністерських зустрічей, намагаючись очолити дискусії з низки питань, включаючи війну РФ проти України, енергопостачання та ситуації з продовольством

Про це повідомляє Japan Today.

Зазначається, що загалом протягом цього року в Японії заплановано 15 зустрічей на рівні міністрів. Японія головує в G7 вже всьоме, а єдність групи, до якої також входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та ЄС, набуває все більшого значення на тлі військової агресії Росії та зростання сили Китаю, пише видання.

Як зазначається, напередодні триденного саміту G7, що розпочнеться 19 травня, заплановано дев'ять міністерських зустрічей, які стануть основою для дискусій під час зустрічі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди та його колег у місті Хіросіма.

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Очікується також, що першою з них буде дводенна зустріч міністрів, відповідальних за питання клімату, енергетики та довкілля, яка відбудеться 15 квітня у Саппоро. За повідомленням японського уряду, серед тем для обговорення будуть зусилля, спрямовані на досягнення енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності при одночасній підтримці економічного зростання.

Видання пише, що повномасштабна війна РФ проти України призвела до зростання цін на нафту та газ у всьому світі, оскільки Росія була ключовим експортером енергоносіїв, що змусило країни диверсифікувати енергопостачання, в тому числі шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії.

Додається, що далі протягом трьох днів, починаючи з 16 квітня, міністри закордонних справ країн G7 зберуться в курортному містечку Каруїдзава, щоб підтвердити свою єдність у протистоянні викликам безпеці з боку РФ та Китаю, а також ядерній та ракетній програмі КНДР.

Країни G7 запровадили низку обмежувальних заходів проти Росії, включаючи заморожування активів її президента і виключення російських банків з міжнародної платіжної мережі SWIFT. Вони також запровадили верхню межу цін на російську нафту, щоб обмежити ключове джерело доходів Москви, йдеться у публікації.

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Зустріч також, ймовірно, стане шансом для провідних дипломатів підтвердити свою рішучість протистояти одностороннім спробам змінити статус-кво силою і закликати до "вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", оскільки Китай посилює тиск на Тайвань.

Повідомляється також, що міністри фінансів і керівники центральних банків проведуть переговори в місті Ніїґата з 11 по 13 травня, приблизно за тиждень до саміту в Хіросімі.

Ключовими темами залишаються відновлення після пандемії коронавірусу та розв'язання боргових проблем країн, що розвиваються, в той час, як занепокоєння щодо глобальної фінансової стабільності виникло після нещодавнього краху одного з банків Кремнієвої долини, що стало найбільшим банкрутством банку з часів фінансової кризи 2008 року.

За словами чиновників, знайомих з цим питанням, міністри фінансів країн G7, ймовірно, обговорять посилення регулювання криптовалютного сектору з метою підвищення прозорості бізнесу та захисту прав споживачів.

Очікується, що на дводенній зустрічі міністрів сільського господарства, яка відбудеться 22 квітня в місті Міядзакі, домінуватимуть дискусії про кризу з постачанням продовольства і підвищення цін на харчові продукти, оскільки війна порушила роботу ключових ринків сільськогосподарських культур і добрив.

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Усунення вразливостей у комунікаційній інфраструктурі буде обговорюватися, коли міністри, відповідальні за цифрові питання, зберуться на два дні з 29 квітня в місті Такасакі.

Також за словами представників японського уряду, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розглядає можливість поїздки до Японії, щоб приєднатися до зустрічі й розповісти, як його країна впоралася з російськими кібератаками.

Окрім цього, також заплановані дводенна зустріч міністрів праці G7 22 квітня та зустріч міністрів науки й технологій з 12 по 14 травня.

Міністри освіти проведуть зустріч з 12 по 15 травня, а зустріч міністрів охорони здоров'я запланована в Нагасакі з 13 по 14 травня.

  • 21 березня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали спільну заяву про глобальне партнерство між країнами.
  • Пізніше, 30 березня, уряд Японії виділив новий пакет гуманітарної допомоги для України у розмірі $470 млн.
  • 31 березня кабінет міністрів Японії запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації, який забороняє експорт компонентів для авіації, дронів і космічної галузі.
Україна
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Китай
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Японія
G7
війна з Росією
США
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