США, Південна Корея та Японія проведуть протичовнові навчання
Починаючи з 3 квітня військово-морські сили Південної Кореї, США та Японії проведуть дводенні протичовнові навчання в рамках підготовки до відбиття загроз ядерного та ракетного потенціалу КНДР
Про це повідомляє міністерство оборони Південної Кореї, передає Reuters.
Навчання проводитимуться у міжнародних водах біля південнокорейського острова Чеджу за участю ударної групи авіаносців США на чолі з авіаносцем "Німіц", яка минулого тижня прибула до міста Пусан.
Під час спільних навчань військовими використовуватиметься мобільна протичовнова навчальна мета для покращення можливостей, необхідних для виявлення, відстеження та знищення північнокорейських підводних човнів.
Такі тристоронні навчання розпочинають на тлі обіцянок Північної Кореї виробляти нові ядерні боєголовки меншого розміру для розширення свого арсеналу.
- Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав наростити темпи виробництва збройового ядерного матеріалу, щоб збільшити арсенал країни.
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