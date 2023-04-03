США, Південна Корея та Японія проведуть протичовнові навчання

Про це повідомляє міністерство оборони Південної Кореї, передає Reuters.

Навчання проводитимуться у міжнародних водах біля південнокорейського острова Чеджу за участю ударної групи авіаносців США на чолі з авіаносцем "Німіц", яка минулого тижня прибула до міста Пусан.

Під час спільних навчань військовими використовуватиметься мобільна протичовнова навчальна мета для покращення можливостей, необхідних для виявлення, відстеження та знищення північнокорейських підводних човнів.

Такі тристоронні навчання розпочинають на тлі обіцянок Північної Кореї виробляти нові ядерні боєголовки меншого розміру для розширення свого арсеналу.