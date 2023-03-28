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Лідер КНДР закликав збільшити виробництво збройових ядерних матеріалів 

28 березня, 2023 вiвторок
05:54
Світ Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав наростити темпи виробництва збройового ядерного матеріалу, щоб збільшити арсенал країни

Про це передає Reuters.

Про це він сказав під час інспекції ядерної програми країни, у межах якої 27 березня змоделювали ядерний вибух. Для імітації вибуху використали дві тактичні балістичні ракети класу "земля-земля". Крім того, дослідницький центр оборони КНДР провів випробування підводних систем стратегічної зброї.

А Кім Чен Ин оглянув нову тактичну ядерну зброю та технології встановлення боєголовок на балістичні ракети, а також ознайомився з планами ядерних контрнаступів.

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Також лідера КНДР поінформували про інтегровану систему управління ядерною зброєю на основі ІТ під назвою Haekbangashoe, що означає "ядерний тригер".

Своєю чергою Кім наказав виробляти ядерні матеріали "далекоглядно", щоб збільшити ядерний арсенал "в геометричній прогресії" та виробляти потужну зброю. За його словами, ворогом ядерних сил країни є не конкретна держава чи група, а "сама війна та ядерна катастрофа", а політика розширення арсеналу Північної Кореї "спрямована виключно на захист країни, а також на регіональний мир і стабільність".

  • 16 березня Північна Корея здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря перед запланованою зустріччю Південної Кореї та Японії.
  • Також Північна Корея стверджувала, що нібито 800 тис. осіб добровільно приєдналися чи повторно записалися до лав національної армії, щоб воювати проти США.
  • Протягом 18 та 19 березня КНДР проводила тактичні навчання з метою "посилення можливостей стримування війни", які імітували тактичну ядерну контратаку. Вже 19 березня Північна Корея знову випустила балістичну ракету малої дальності (SRBM) у бік Східного моря.
  • Після цього міністри закордонних справ G7 у спільній заяві засудили пуски КНДР балістичних ракет та закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.
  • Вже 27 березня Північна Корея здійснила ще запуски двох балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря (Східного).

КНДР
ядерна зброя
Кім Чен Ин
ядерна безпека
ядерна небезпека
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