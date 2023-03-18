КНДР стверджує, що 800 тис. осіб записалися в армію, щоб воювати з США

Про це інформує північнокорейська газета Rodong Sinmun.

Стверджується, що в п'ятницю, 17 березня, близько 800 тис. студентів і робітників добровільно висловили бажання записатися або повторно призватися до лав армії КНДР. Вони прагнуть це зробити, щоб воювати з армією Сполучених Штатів.

Видання пише, що США "грубо зазіхає на суверенітет країни та інтереси Пхеньяна у сфері безпеки". Також наголошують, що кількість добровольців по всій країні зростає.