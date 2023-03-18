КНДР стверджує, що 800 тис. осіб записалися в армію, щоб воювати з США
Північна Корея стверджує, що нібито 800 тис. осіб добровільно приєдналися чи повторно записалися до лав національної армії, щоб воювати проти США
Про це інформує північнокорейська газета Rodong Sinmun.
Стверджується, що в п'ятницю, 17 березня, близько 800 тис. студентів і робітників добровільно висловили бажання записатися або повторно призватися до лав армії КНДР. Вони прагнуть це зробити, щоб воювати з армією Сполучених Штатів.
Видання пише, що США "грубо зазіхає на суверенітет країни та інтереси Пхеньяна у сфері безпеки". Також наголошують, що кількість добровольців по всій країні зростає.
- 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря. А сестра лідера КНДР, заступник директора відділу пропаганди та агітації центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозила Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном.
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- 14 березня КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.
- 16 березня Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря перед запланованою зустріччю Південної Кореї та Японії.
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