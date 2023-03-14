Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря
14 березня КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
Моніторинг систем ППО зафіксував пуски двох балістичних ракет із району Чжаньйон у провінції Південний Хванхе між 07:41 та 07:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).
Як зазначається, інформації про збитки не надходило. Проте японські ЗМІ повідомляють, що уряд проводить збір інформації про запуск. Токіо поки не зробив докладних заяв щодо характеристик ракет.
"Посилюючи свій моніторинг і пильність у підготовці до можливості додаткових запусків, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - зазначає об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
- 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря.
- А сестра лідера КНДР та заступник директора відділу пропаганди та агітації центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозили Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном.
- 9 березня північнокорейські військові повідомили, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в бік Жовтого моря.
- Вже 12 березня Північна Корея випустила підводні ракети напередодні найбільших за останні роки американсько-південнокорейських військових навчань і заявила вжити "найжорсткішої протидії".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.05Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе