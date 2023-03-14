Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Моніторинг систем ППО зафіксував пуски двох балістичних ракет із району Чжаньйон у провінції Південний Хванхе між 07:41 та 07:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).

Як зазначається, інформації про збитки не надходило. Проте японські ЗМІ повідомляють, що уряд проводить збір інформації про запуск. Токіо поки не зробив докладних заяв щодо характеристик ракет.

"Посилюючи свій моніторинг і пильність у підготовці до можливості додаткових запусків, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - зазначає об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.