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Головна Світ Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря

14 березня, 2023 вiвторок
05:35
Світ КНДР провела випробування ракет

14 березня КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Моніторинг систем ППО зафіксував пуски двох балістичних ракет із району Чжаньйон у провінції Південний Хванхе між 07:41 та 07:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).

Як зазначається, інформації про збитки не надходило. Проте японські ЗМІ повідомляють, що уряд проводить збір інформації про запуск. Токіо поки не зробив докладних заяв щодо характеристик ракет.

"Посилюючи свій моніторинг і пильність у підготовці до можливості додаткових запусків, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - зазначає об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

  • 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря.
  • А сестра лідера КНДР та заступник директора відділу пропаганди та агітації центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозили Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном.
  • 9 березня північнокорейські військові повідомили, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в бік Жовтого моря. 
  • Вже 12 березня Північна Корея випустила підводні ракети напередодні найбільших за останні роки американсько-південнокорейських військових навчань і заявила вжити "найжорсткішої протидії".
КНДР
Японія
Технології
Південна Корея
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