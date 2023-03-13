Про це інформує CNN.

Північна Корея запустила дві ракети з підводного човна у водах біля свого східного узбережжя на вихідних і пообіцяла вжити "найжорсткішої протидії" проти найбільших спільних військових навчань США і Південної Кореї за останні роки, які починаються 13 березня.

Повідомляється, що "стратегічні крилаті ракети" запустили в неділю вранці з підводного човна "8.24 Yongung" в Японському морі, також відомого в Кореї як Східне море.

Це судно також використовували для випробування першої балістичної ракети Північної Кореї з підводним базуванням у 2016 році.

Запуски відбулися приблизно за 24 години до того, як Вашингтон і Сеул ініціювали весняні спільні найбільші за п'ять років військові навчання "Щит свободи".

Північна Корея наголосила, що піде на "найжорсткішу протидію найбільш злісним змовам США і їх послідовників".