Північна Корея випустила підводні ракети напередодні південнокорейських військових навчань з США
Північна Корея випустила підводні ракети напередодні найбільших за останні роки американсько-південнокорейських військових навчань і заявила вжити "найжорсткішої протидії"
Про це інформує CNN.
Північна Корея запустила дві ракети з підводного човна у водах біля свого східного узбережжя на вихідних і пообіцяла вжити "найжорсткішої протидії" проти найбільших спільних військових навчань США і Південної Кореї за останні роки, які починаються 13 березня.
Повідомляється, що "стратегічні крилаті ракети" запустили в неділю вранці з підводного човна "8.24 Yongung" в Японському морі, також відомого в Кореї як Східне море.
Це судно також використовували для випробування першої балістичної ракети Північної Кореї з підводним базуванням у 2016 році.
Запуски відбулися приблизно за 24 години до того, як Вашингтон і Сеул ініціювали весняні спільні найбільші за п'ять років військові навчання "Щит свободи".
Північна Корея наголосила, що піде на "найжорсткішу протидію найбільш злісним змовам США і їх послідовників".
- 18 лютого Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
- Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
- Згодом влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати "непереборну ядерну контратаку".
- Вже 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря.
- Сестра лідера КНДР та заступник директора відділу пропаганди та агітації центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозили Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном.
- 9 березня, північнокорейські військові повідомили, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в бік Жовтого моря.
- Американська розвідка назвала країни, які загрожують безпеці США, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг. Китай перебуває на першому місці, а далі Росія, Іран та Північна Корея.
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