КНДР запустила в бік Японського моря балістичну ракету
У суботу, 18 лютого, Північна Корея запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності
Про це інформує Reuters.
Японська влада повідомила, що ракета впала у води виняткової економічної зони Японії. Це сталося більше ніж за годину після запуску. Видання пише, що це свідчить про те, що ракета була однією з найбільших, які є в Північної Кореї.
За даними військових Південної Кореї, ракету запустили з району Сунан, що поблизу Пхеньяна. У цьому районі розташований міжнародний аеропорт Пхеньян. Саме там КНДР провела більшість своїх останніх випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.
Наголошують, що це був перший ракетний пуск з боку Північної Кореї після 1 січня, коли відбувся попередній запуск.
Минулого року КНДР випустила безпрецедентну кількість ракет. Серед них були й міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть вразити будь-яку ціль у США.
- 18 лютого Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
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