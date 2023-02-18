КНДР запустила в бік Японського моря балістичну ракету

Про це інформує Reuters.

Японська влада повідомила, що ракета впала у води виняткової економічної зони Японії. Це сталося більше ніж за годину після запуску. Видання пише, що це свідчить про те, що ракета була однією з найбільших, які є в Північної Кореї.

За даними військових Південної Кореї, ракету запустили з району Сунан, що поблизу Пхеньяна. У цьому районі розташований міжнародний аеропорт Пхеньян. Саме там КНДР провела більшість своїх останніх випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.

Наголошують, що це був перший ракетний пуск з боку Північної Кореї після 1 січня, коли відбувся попередній запуск.

Минулого року КНДР випустила безпрецедентну кількість ракет. Серед них були й міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть вразити будь-яку ціль у США.